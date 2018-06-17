金砖国家第二部合作影片《半边天》:五位女导演拍

原标题：金砖国家第二部合作影片，请五位女导演拍摄《半边天》

“金砖国家电影合作计划”由习近平主席在印度果阿金砖领导人峰会上发起倡议，受到五国元首及电影工作者的热烈响应。2017年，首部合作影片《时间去哪儿了》应运而生，并在全球多个电影节展映并获奖。

6月17日，第二部金砖国家合作影片《半边天》于上海电影节举办新闻发布会，公布第二部的主创阵容及影片细节。中国导演贾樟柯此次将担任监制，赶着今年全球聚焦女性视角的浪潮，邀请来自巴西、俄罗斯、印度、中国、南非五个“金砖国家”的五位女性导演，以女性视角发声，分别以“当代女性情感与社会”为主题拍摄电影短片，而五部独立的短片将汇集为一部片名为《半边天》的集锦长片。

6月17日，第二部金砖国家合作影片《半边天》于上海电影节举办新闻发布会。贾樟柯导演和刘雨霖导演。

汇聚“金砖五国”优秀女导演

经过上一次的合作，贾樟柯认为“金砖五国”电影合作具有重要意义。“这五个国家的人口占了世界上很大的比重，而且都处在一个快速发展过程之中，社会的情况、社会的阶段非常相似，也都是电影的创意大国，电影的工业非常活跃的地区。”

巴西导演丹妮拉·托马斯（Daniela Thomas），俄罗斯导演伊丽莎维塔·斯蒂肖娃（Elizaveta Stishova），印度导演阿什维尼·伊耶·蒂瓦里（Ashwiny Iyer Tiwari），南非导演萨拉·布兰克（Sara Blecher），以及中国导演刘雨霖此次奉上了风格各不相同的五部电影作品。

五位女性电影人都是各自国家优秀的从业者，都获得过重要的国际奖项。

巴西短片《归乡》的导演丹妮拉·托马斯是柏林国际电影节金熊奖得主沃尔特·塞勒斯的长期搭档，她不仅为塞勒斯的多部作品担任编剧，也曾与他联合执导了包括《午夜惊魂》《巴黎，我爱你》在内的多部影片。俄罗斯短片《线上爱人》由伊丽莎维塔·斯蒂肖娃执导，她的首部剧情长片《苏莱曼山》即入选多伦多国际电影节，并获得首届平遥国际电影展罗伯托·罗西里尼最佳影片荣誉。

南非短片《性别疑云》导演萨拉·布兰克近年来颇受国际注目，她执导的第一部故事长片《燃烧吧！冲浪少年》即成为德班电影节开幕片，并代表南非参加多个国际电影节，斩获17个国际奖项。值得一提的是，印度短片《妈妈的假期》由《摔跤吧！爸爸》团队倾力打造，短片编剧为《摔跤吧！爸爸》的导演，短片导演阿什维尼·伊耶·蒂瓦里曾获印度电影观众奖，并被印度杂志票选为印度最有影响力女性之一。

《半边天》概念海报

中国短片《饺子》的导演则为备受瞩目的中国新生代导演刘雨霖。2014年，刘雨霖凭个人首部短片作品《门神》开启导演生涯，该片获第41届美国奥斯卡（学生单元）最佳叙事片奖及美国导演工会“最佳青年导演”奖，同时入围戛纳电影节、东京电影节等50多个知名电影节，获得十余个国际奖项。

刘雨霖在对自己短片的介绍中谈到，“18分钟的短片，以自己的国家为背景，讲一个故事，构建一个有意思的人文关系，这不是一件容易的事情。”创建剧本的初期，刘雨霖从自己和朋友身上积累素材。“怎么活着是我们每个人都会思考的问题，但大部分人活得并不开心，怎么活得轻松是我们一直追求的一种生活状态。但大部分人活得都是很紧张的生活状态。不甘平庸是我们的追求，但大部分人都按照别人和大众定义下的‘不平庸’来过自己。我就把这三个思考的问题融入到我们的影片当中。”《饺子》讲述一对母女从疏远到彼此亲近，彼此支持的过程中，了解了对方，了解了自己，并了解了怎样活着，领悟到了平凡和轻松的小故事。“两代人不仅说自己家庭的故事，其实映射出来千千万万中国家庭的问题，同时也说明我们社会普遍存在的价值观，有些价值观更像深渊一样淹没了无数人。”刘雨霖说。

片中中国的食物，中国的音乐，中国的风土人情，刘雨霖说，“希望全世界的观众看到在中国的这片土壤，它给老百姓日子里特别美好的东西。这些美好的东西，能使大家的日子过得有滋有味，在有滋有味生活浪潮之下是那么非常剧烈的涡流和潜流，那些漂亮的饺子皮里面包的是生活的五味杂陈和喜怒哀愁。”

行业应给女导演更多支持

贾樟柯介绍说，“半边天”已经成为女性主义的一个重要理论概括与实践。《半边天》希望借由五国女性导演的作品，去理解女性、倾听女性，关注女性自我价值的实现。

“女性导演呈现出一个万花筒一样的斑斓的色彩，我作为男性电影工作者，非常佩服的是这些女性的独特角度，确实迥异于男性导演对于人性，对社会的敏锐观察。”贾樟柯说。

女性电影话题今年在电影界格外热门，贾樟柯认为，“电影这么多年的传统，包括我们主流社会还是以男性为中心的，整个电影的工业，电影的环境，给予女性的关注和给予女性电影工作者的支持，我觉得还是不够的。所以从行业的角度来说，我们从中国出发，我们也从电影工业的角度出发，也应该有一种帮助，让更多的有才华的女性能够站在摄影机后面，支持女性表达她们的情感。”

据悉，《半边天》将于年内在全国公映。

责任编辑：张义凌