这些大老虎先被“黄牌警告” 后被“红牌罚下”

原标题：哪些大老虎先被组织“黄牌警告”，后被纪检部门“红牌罚下”

世界杯足球赛本周火热开打，而纪检部门在这一周的工作也是接连打“虎”，吉林省人大常委会原副主任周化辰、中船重工总经理孙波两只“大老虎”落马。

其中，曾一度“官拜”副部的周化辰，在退休后因严重违纪而被“黄牌警告”降为了正厅级。如今，时隔一年，周化辰再一次被通报，这次是“红牌罚下”，彻底落马。

盘点十八大以来的落马官员，不完全统计显示，像周化辰这样先被组织“黄牌警告”，之后又被纪检部门“红牌罚下”的省部级“老虎”，至少还有7人。

这7只“老虎”分别是：中石油原总经理廖永远、吉林省原副省长谷春立、中石化原总经理王天普、江西省原副省长李贻煌、河北省人大常委会原副主任张杰辉、四川省原副省长李成云以及国家开发银行原监事长姚中民。

在这份名单中，廖永远、谷春立、王天普、李贻煌落马前都曾因重大责任事故被公开点名问责，不过这些人在组织给予“黄牌警告”之后，终因各种违纪违法问题葬送了自己的仕途。

2011年，国务院对中石油在大连所属企业“7·16”输油管道爆炸火灾等4起事故的调查处理报告作出批复，认定这4起事故均为责任事故，时任中国石油天然气集团公司副总经理的廖永远受到记过处分。

2015年6月15日，经中共中央批准，中共中央纪委对中国石油天然气集团公司原总经理廖永远严重违纪问题进行了立案审查。2017年1月，德州市中院宣判廖永远案，廖永远获刑15年，并处罚金人民币150万元。

2013年7月，国务院对吉林省长春市宝源丰禽业有限公司“6·3”特别重大火灾爆炸事故、吉煤集团通化矿业公司八宝煤业公司“3·29”特别重大瓦斯爆炸事故调查处理报告作出批复，认定这两起事故都是特别重大责任事故，分管副省长谷春立因对两起事故负有领导责任，受到记过处分。

2015年8月1日，据中央纪委监察部网站消息，吉林省副省长谷春立涉嫌严重违纪违法，接受组织调查。2017年3月，哈尔滨市中院宣判谷春立案，谷春立获刑12年。

2013年青岛“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故，造成62人死亡、136人受伤，直接经济损失7.5亿元。中国石油化工集团公司总经理王天普因对事故发生负有重要领导责任，受到行政记大过处分。

2015年4月27日，据中央纪委监察部网站消息，中国石油化工集团公司总经理王天普涉嫌严重违纪违法，接受组织调查。2017年1月，南昌市中院宣判王天普案，王天普获刑15年6个月，并处罚金320万人民币。

2016年11月24日，江西丰城发电厂三期扩建工程发生冷却塔施工平台坍塌特别重大事故，造成73人死亡、2人受伤，直接经济损失10197.2万元。2017年9月，国务院严肃处理江西“11·24”丰城电厂施工平台倒塌事故。经国务院调查组调查认定，该起事故为生产安全责任事故，31人被采取刑事强制措施。

国务院责成江西省政府向国务院作出深刻检查。针对江西省政府副省长李贻煌在贯彻落实国家有关安全生产方针政策、法律法规中领导不力，未有效指导督促相关部门和省属企业落实安全生产责任的问题，依法依纪给予通报。

2018年1月17日，据中央纪委监察部网站消息：江西省副省长李贻煌涉嫌严重违纪，接受组织审查。

除了上述因重大责任事故被追责的，还有人在落马前因任内分管工作出问题被组织“黄牌”问责。

例如，2016年12月22日，中共中央政治局常委会听取国务院关于江苏华达钢铁有限公司和河北安丰钢铁有限公司违法违规行为调查处理工作的汇报。针对调查发现的河北安丰钢铁有限公司未批先建边批边建钢铁项目，党中央、国务院决定对事件进行严肃处理和严厉问责，给予时任河北省副省长张杰辉行政警告处分。

2017年12月12日，已调任河北省人大常委会副主任的张杰辉因涉嫌严重违纪，接受组织审查。

还有人在多年前被“黄牌警告”，最终不吸取教训以至于落马的，典型例子就是“川老虎”李成云。

2011年9月27日上午，在成都举行四川省第十一届人大常委会第二十五次会议第一次全体会议上，四川省省长蒋巨峰提到，时任四川省副省长李成云“因涉嫌违纪，拟不再担任四川省人民政府副省长职务”。两天后，李成云被免去副省长职务。

此后，收到“黄牌”的李成云一度“复出”，任四川省决策咨询委员会副主任。

不过，该来的“红牌”最终还是会来的。2016年4月9日，据中央纪委监察部网站消息，四川省原副省长李成云涉嫌严重违纪，接受组织调查。

2017年5月，六盘水市中院宣判李成云案，李成云获刑10年，并处罚金人民币60万元。

还有人因为违反八项规定收到“黄牌”，例如姚中民。

2015年初，全国多地政府网站均有传达学习中央纪委《关于姚中民、王用生同志违反中央八项规定精神问题的通报》（中纪通[2015]1号）的消息。2016年6月6日，据中央纪委监察部网站消息，国家开发银行原监事长姚中民涉嫌严重违纪，接受组织调查。

2017年8月，保定市中院宣判姚中民案，姚中民获刑14年，并处罚金人民币350万元。

值得注意的是，中纪委对姚中民通报中首次使用“不思悔改”的表述。姚中民也成为十八大后，被中纪委首次通报“不思悔改”的中管干部。换言之，假如姚中民在收到“黄牌警告”时能真心悔改，也不至于最终被“红牌出局”。

责任编辑：张义凌