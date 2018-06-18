原标题：1100万北京人喝上南水北调水

新华社电 记者从南水北调中线干线工程建设管理局了解到，截至17日，南水北调中线工程从陶岔渠首调水入渠水量达到150亿立方米，沿线水资源配置进一步优化。

中线工程惠及北京、天津、石家庄、郑州等沿线19座大中城市，5310万居民喝上了南水北调水。其中，北京1100万人，天津900万人，河北1510万人，河南1800万人。

南水北调中线建管局相关负责人表示，南水北调中线工程通水3年多来，北京、天津、河北、河南沿线受水省市供水安全系数有效提升，居民用水水质明显改善。中线工程在保障水安全、修复水生态、改善水环境、优化配置水资源等方面发挥了社会、经济、生态等综合效益。

据介绍，在北京，南水北调水占城区日供水量的73%，全市人均水资源量由原来的100立方米提升至150立方米，中心城区供水安全系数由1.0提升至1.2。

在天津，南水北调一度成为生命线，14个行政区居民都喝上了“南水”，从单一“引滦”水源变双水源保障，供水保证率大大提高。在河北，400多万人告别高氟水、苦咸水。在河南，供水范围覆盖南阳、漯河、平顶山、许昌、郑州、焦作、新乡、鹤壁、濮阳等十多个城市。

中线工程调水水质稳定在地表水环境质量标准Ⅱ类以上，保证了从“丹江口到家门口，从源头到龙头”的水质安全。同时，南水北调在修复改善生态环境等方面发挥了重大作用，改善了受水区水资源状况和水生态环境。

南水北调中线建管局相关负责人说，中线工程全面通水以来，北京、天津等受水区加快了南水北调水对当地地下水水源的置换，已压减地下水开采量逾8亿立方米。

记者了解到，北京、天津、河北、河南等省市的地下水位已开始回升，南水北调中线工程的生态效益不断显现。

责任编辑：刘德宾 SN222