山东发现恐龙足迹化石群 为一项争议画上句号

原标题：山东发现恐龙足迹化石群

本报讯（记者 屈畅）北京青年报记者昨天获悉，古生物学者在山东郯城发现了一大型恐龙足迹点，其品种和数量都非常丰富。在这批足迹中，最引人瞩目的是四道平行的小型恐爪龙类足迹，这是世界上首次发现该类足迹的拥有者有着群居的特性。

据中国地质大学（北京）的邢立达副教授介绍，山东省郯城县李庄恐龙足迹化石群发现于山东马陵山，这座山“海拔不高，但状如奔马，恐龙时代的地层出露较好，在没有山头的低矮丘陵里，第四纪耕土层之下几十厘米就可见白垩纪岩层”。

2015年，化石爱好者在该地探索时，意外发现了该地密集的恐龙足迹。为了研究这批珍贵的足迹，2017年4月，由中国地质大学（北京）的邢立达副教授等学者组成的考察队考察了这批足迹。

邢立达等人考察后发现，一般来说，一个恐龙足迹点的恐龙足迹种类只有一两种，但此次发现的足迹点的恐龙足迹有7种类型，包括肉食性恐龙、植食性恐龙，以及鸟类足迹，整体足迹的数量超过300个。在这些恐龙足迹中，最令邢立达等人兴奋的是四道并列的两趾型足迹，侏罗纪和白垩纪的两趾型足迹大多数属于恐爪龙类恐龙所留。这类恐爪龙中有一种叫驰龙类，它们生性十分凶狠，常常出现在包括《侏罗纪世界》等恐龙电影里。

“它们每个足迹只有7至8厘米长，组成了四道始终保持平行状态的痕迹，这是典型的群居性的体现。”邢立达告诉北青报记者，“此前足迹学家发现的驰龙类恐龙足迹大多数是独行侠，这让古生物学者一度怀疑影视作品中出现的驰龙类恐龙群体在自然史上很罕见，但此次我们发现首例小型驰龙类确凿的群居性证据，可以说为这个争议画上了句号。”

责任编辑：刘德宾 SN222