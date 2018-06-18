原标题：端午节北京将再迎雷阵雨 明后天最高气温升至34℃
中国天气网讯 今天（18日）是端午节，北京午后到夜间将再迎雷阵雨，并伴强对流天气，正值小长假返程高峰，需注意交通安全。明后天，北京将以晴到多云为主，最高气温将升至34℃。
今天清晨，北京出现轻雾，部分地区能见度不佳。
昨天，北京大部地区出现雷阵雨天气。监测显示，16日17时至17日14时，全市平均降水量13.7毫米，城区平均24.8毫米，西南部19.8毫米，东北部11.4毫米，东南部5.7毫米，西北部4.3毫米，最大降水量出现在朝阳区和平西桥，达69.8毫米。今天清晨，北京出现轻雾。
北京市气象台6时发布天气预报：今天白天晴转阴有雷阵雨，早晨有轻雾，北转南风2、3级，最高气温31℃；夜间雷阵雨转阴，南转北风1、2级，最低气温21℃。午后到夜间有雷阵雨，局地短时雨强较大，伴有大风和冰雹。
今天的降水过后，明后天北京将以晴到多云为主，气温升高，预计白天最高气温将升至34℃。之后，22日夜间至24日新一轮降雨又将来袭，需及时关注临近预报，注意出行安全。
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