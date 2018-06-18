原标题：欲加之罪！澳大利亚“反华派”的表演，让这个机构再“躺枪”——

参考消息网6月18日报道 据外媒报道，澳大利亚新南威尔士州教育厅与孔子学院合办的中国文化项目正面临裁撤，原因是担心当地学校受到“外国影响”。然而，就在上个月，澳大利亚已经通过官员访华、外长表态等方式尝试修补对华关系。舆论质疑，澳大利亚发出自相矛盾的信号，对改善对华关系是否真有诚意？

中澳舆论不友好，孔子学院就会首当其冲

据《澳大利亚人报》报道，新南威尔士州教育厅之所以决定审查自身与孔子学院的关系，“是为了确保不受外国势力不正当的影响”。而所谓的“外国影响”，许多媒体认为，一般就指“中国影响”。

媒体报道显示，去年下半年以来，澳大利亚在缺乏证据的情况下声称中国试图“渗透”该国，影响其国内政治，澳部分政客和媒体的煽动则大面积毒化了其国内的舆论氛围。

这一过程中，孔子学院可谓第一时间遭遇“躺枪”。去年底，香港亚洲时报在线就注意到，因为部分资金来自汉办，而汉办直接隶属于中国教育部，在澳孔子学院经常遭到批评。一些观点捕风捉影，称这种与政府的联系意味着，它们将被用于限制学术自由，进行政治宣传，从事间谍活动并削弱澳大利亚的价值观和制度。然而，并没有证据表明孔子学院从事了这些活动。

中国现代国际关系研究院南亚东南亚及大洋洲研究所南太平洋研究室主任郭春梅在接受参考消息网采访时指出，在澳大利亚国内整体舆论氛围不好的背景下，孔子学院成为“靶子”并不是意外的事情。澳大利亚炒作孔子学院“文化渗透”由来已久，最近其最大轴心州又表示要重新评估孔子学院。类似炒作是澳国内“反华派”一脉相承的手段。

她说，“澳大利亚喜欢炒作孔子学院的‘渗透’，但实际上，这更像是‘欲加之罪’。孔子学院的设立本身对澳大利亚是有利的，有助于当地学生学习中文、赴中国旅游、促进中澳交流等。孔子学院能够在澳大利亚迅速发展，很大程度上是顺应了澳大利亚本国的需求。”

郭春梅还强调，由于孔子学院带有浓厚的中国色彩，一旦中澳两国舆论不友好，孔子学院就首当其冲。但是，美国、英国同样在澳大利亚设立众多学院，却并没有被澳大利亚定性为“文化渗透”，这说明澳大利亚担心的并不是哪一个国家文化渗透的问题，而是澳大利亚还没有适应中国对澳大利亚影响力上升得如此之快。

而在分析澳大利亚目前呈现矛盾态度时，郭春梅指出，澳大利亚国内在对华关系上存在不同声音。她说，此前，澳大利亚外长表达访华意愿，贸易部长直接来华，都释放了改善对华关系的积极信号，但这只能代表澳大利亚外交口希望改善关系的态度。这种表态是在整个澳大利亚国内舆论氛围没有扭转的情况下，稍微出现的积极声音，中澳关系整个基本面还没有出现特别积极的、转折性的动向。

多数外国人认可孔子学院的文化交流贡献

能够看到的是，近期有关孔子学院的非议不仅出现在澳大利亚一个国家。美国也有参议员指责中国在美孔子学院威胁学术自由，且有窃密风险，应予关闭。

在北京外国语大学国际关系学院副教授周鑫宇看来，孔子学院屡遭“躺枪”，最主要的原因还是西方对中国存有偏见。这种偏见包括意识形态偏见和文化偏见两方面。前者是西方对中国政治体制抱有敌意，后者是西方一些看法认为自身文化更为优越，视东方国家文化为前现代文化。前者体现为一些言行上的“欲加之罪”，而后者意味着文化冲突、成见本身的存在，这些也恰恰都是增进文化交流的意义所在。此外，“躺枪”的次要原因是在于孔子学院在体制上与中国政府关系紧密，以这样的面貌出现在西方一些地方，尤其又遭遇一些特殊时刻，就会出现孔子学院被误解的情况。

“需要注意的是，这种偏见在国外不是普遍存在的，偏见影响的深浅程度也并不一致。很多外国人对这种文化交流的感受都比较纯粹，不能因为一地、甚至一时出现的偶然因素，就一概而论孔子学院在国外都受到排挤。”

周鑫宇说，孔子学院本身没有“文化入侵”的企图，更没有政治上的主观想法，如今面对个别抹黑，如何解决类似的问题尤其值得思考。他认为，官方与民间各司其职更有助于问题的化解。

“首先应该针对不同国家采取不同的对策，另外，有没有可能进一步实现孔子学院的民间化？如果能够依靠某种公共资金而非体制身份来运营孔子学院，让文化交流在一些敏感地区能够得到维持，因地制宜做出调整，这是可以考虑去做的。”

此外周鑫宇还提到，从危机处理的方法看，应对此类情况也需要注重及时发声，充分沟通，民间在前，政府在后。“越是这种情况越是要有耐心，而只要我们做得是对的，就不必在乎一时的得失，日久见人心。”

“归根结底，孔子学院是做文化交流的机构，文化讲究以文化人，文化交流更是长期耐心的工作。这些年孔子学院发展很快，这就更需要完成一个从速度到质量的过程。在文化沟通的视角下，做好文化交流需要更多地去交往、沟通，促进民心相通。”周鑫宇说。

责任编辑：桂强