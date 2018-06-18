江西赣北将现连续暴雨 发生山洪地质灾害等风险大

原标题：江西：赣北将现连续暴雨 防汛进入关键阶段

新华社南昌6月18日电（记者吴锺昊）端午节后，江西省赣北地区将出现今年入汛以来的最强连续暴雨过程。据预报，本次降雨过程持续时间长，累计雨量大，发生中小河流洪水、山洪、地质灾害及城乡内涝的风险大，江西防汛进入关键期。

据江西省气象台分析，预计19日—24日赣北有连续暴雨，局部大暴雨；赣中北部位于强雨带的南缘，20日—21日局部地区也将有暴雨。24日，赣北北部有中到大雨，局地暴雨或短时强降水；全省其他地区多云，大部分地区午后到傍晚有阵雨或雷阵雨。24日后强雨带北抬至长江流域，江西省降水减弱。

针对赣北即将出现的强降雨过程，江西省防总要求各部门、赣北和赣中北部地区要切实加强巡查值守，重点防御强降雨可能引发的中小河流洪水、山洪地质灾害及城乡内涝，做好小型水库（水电站）、山塘的安全度汛工作，坚持群众提前转移制度，及时发布预警，做好群众转移安置。

江西省气象台提示，赣北及赣中北部的农田需提前疏通沟渠，及时排水；同时做好农业设施、水产养殖等的巡查和检修加固。从目前掌握的大气环流形势来看，未来10天赣南累计雨量不大，应在保障防洪安全前提下适时开展人工增雨，做好蓄水保水工作。

责任编辑：桂强