台湾农产品价格惨跌 蔡当局民调直落波及年底选情

原标题：民调直落波及年底选情 蔡当局“四大皆空”陷执政危机

中国台湾网6月18日讯 近期，台湾岛内以香蕉为首的农产品价格惨跌，有媒体预测，恐将造成中南部农业县反弹，继而重挫民进党年底县市长选情。台湾《中国时报》16日文章指出，这波农产品价格崩跌，让过去最拥护绿营的农民，也对执政当局慢半拍的处理感到失望，从军公教、劳工、观光业者，到农民收益“四大皆空”，也难怪蔡当局民调拉不上来，并波及年底选情。岛内智库“台湾民意基金会”17日发布民调显示，蔡英文声望为32.7%，较上月又下降6.5%，再陷低迷。此外，民众对“行政院长”赖清德施政表现不满意度为43%、满意度为42%，是其接任“阁揆”后，声望首次“死亡交叉”。

蔡英文声望。（图片来源：台湾“东森新闻云”）

该文指出，其实今年岛内香蕉菠萝价格危机早就有迹可循，去年香蕉每公斤达60元（新台币，下同）高价，各产区传出多起偷割香蕉事件，也掀起抢种风潮，当时岛内农政单位即预测，今年蕉价肯定下滑，只是没想到收成前无风无雨，加上天气炎热，香蕉产量大增却乏人问津，市场无法消化，蕉价随即崩盘。

尽管5月中旬即传出危机，但农政单位讳疾忌医，强调已展开“稳定措施”，并预估价格可逐步回稳，甚至在民进党中常会向蔡英文报告时，还在强调台湾专业农户年所得154万元，也难怪让蔡英文变脸震怒。

文章表示，农产品生产本就有一半要靠天吃饭，过去也有一套处理模式，不外乎调节供需，一方面设法让产期和出货时间不要过度集中，一方面协助寻找销售管道。但蔡当局农政单位反应却是慢半拍，等蕉农血本无归时，才惊觉问题的严重性。2011年马英九执政时香蕉也曾价崩，当时民进党大肆抨击马英九“只会靠大陆”，蔡英文还开出支票，声言民进党执政后会建立有效监控制度，防止生产过剩。不料当年承诺的监控制度失灵，而大陆市场又萎缩，只能由相关单位以每公斤5元收购次级青香蕉销毁，眼见辛苦种植的香蕉成为肥料，加深农民对蔡当局的不信任。

台湾岛内以香蕉为首的农产品价格惨跌，恐将造成中南部农业县反弹，继而重挫民进党年底县市长选情。（图片来源：台湾“中时电子报”）

文章进一步指出，蔡英文上任后推动“年金改革”，让退休军公教收入大幅缩水；观光业者因陆客不来，本地游客不敢花钱，不少饭店餐厅纷纷倒闭；被蔡英文视为“心中最软那一块”的劳工，也因薪资成长比不上海外国家，愈来愈多人宁可沦为台劳赴海外讨生活。而今，连农民一年辛苦所得也付诸流水，四大行业沦为“四大皆空”，让过去绿营最自傲的地方执政陷入选情危机。（中国台湾网 王思羽）

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