四川遂宁一食品厂发生疑似爆炸 致氨气泄漏

原标题：四川遂宁某食品厂氨气泄漏 救援处置仍在进行（图）

高金食品公司疑似爆炸事故现场。 刘忠俊 摄

四川遂宁某食品厂氨气泄漏救援处置仍在紧张进行 无人员伤亡

中新网成都6月18日电 （记者 刘忠俊）18日上午，位于遂宁经济技术开发区内的四川高金食品公司厂区液氨泄漏救援处置仍在紧张进行，官方称该起事故没有造成人员伤亡。

6月17日下午，四川高金食品股份有限公司厂区发生疑似爆炸，一车间墙体倒塌、管道等设施受损严重，导致液氨泄漏。

救援人员正在全力处置。 刘忠俊 摄

网名叫“baby筱柔”的网友称，遂宁一公司上空腾起了数十米高的烟雾。厂区内一车间侧面的墙体已全部倒塌，现场烟雾较大，地面上到处都是“爆炸”后散落的墙体残块、管道和包装物。

事故现场到处是倒塌的墙体、受损的管道和包装物。 刘忠俊 摄

事故发生后，当地公安、消防、安监、环保等部门人员迅速赶到现场处置。随后，遂宁经济技术开发区管委会通过其官方微信公众号发布消息称，17日下午15时50分左右，四川高金公司液氨传输管道发生泄漏，遂宁市消防支队、高金公司工程部等相关单位已对泄漏液氨进行稀释，除处突人员外人员全部疏散，无人员伤亡。目前，泄漏源头已得到有效控制。

救援人员正在现场用水泄漏的氨气进行稀释。 刘忠俊 摄

17日晚19时55分，高金食品公司就氨气泄漏事件向民众致歉，其在致歉函中称：“17日下午15时50分，遂宁高金公司液氨传输管道发生泄漏，事故发生后，公司立即组织力量配合遂宁消防及有关部门处理。事故现场无人员伤亡，泄露源头在大家共同努力下，亦得到有效控制，此次事故给您及家人带来的不便，我们谨代表公司向大家表示深深歉意！”

坚守在事故现场穿着防化服的救援人员。 刘忠俊 摄

另据记者了解，高金公司厂区发生氨气泄露后，当地消防派出了3车18名救援人员赶往现场。经勘查发生事故的厂房内共有两个罐体，存有16吨氨气，泄露部位为氨气输气管道，高金公司工作人员称可能是因管道焊接老化，管道突然炸裂而至。由于氨气泄露量较大，当地消防也再次增加了救援力量。

目前，事故现场的救援主要用水对泄漏氨气进行稀释处置，事故发生具体原因有待现场处置结束后进一步调查。

责任编辑：桂强