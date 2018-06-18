蔡英文民调低迷仍感觉良好 陈水扁：等着看你下台

原标题：蔡赖民调直落 陈水扁也补刀：很可能输掉4、5个县市长

中国台湾网6月18日讯 岛内带有亲绿色彩的《美丽岛电子报》，所公布的最新民调显示，民众对台当局领导人蔡英文和“行政院长”赖清德的施政满意度下降、不满意度上升。据台湾《联合报》报道，目前仍在保外就医的前领导人陈水扁，今在其专门评点时事的网络专栏——“新勇哥物语”中批评，民进党完全执政2年，民调直直落，台湾岛内生产总值一直在“保1”、“保2”，蔡英文却自我感觉良好。

他并呛声说，根据党内县市长选举多位重量级操盘手的私下评估，民进党输掉4、5个县市长的可能性很高，依照民进党政治传统，败选的党主席下台负责，犯众怒的“法务部长”邱太三不下台，就等着看蔡主席下台吧！

回顾岛内媒体报道，陈水扁与蔡英文手下“法务部长”邱太三之间的“梁子”，可谓其来有自。由于陈水扁自保外就医后，便招惹是非不断，探访李登辉等行为更被外界直指“踩红线”，蔡当局法务部门也被质疑“无作为”。为此，邱太三今年2月受访时重话警告，陈水扁很清楚游戏规则在哪，不要跟法务单位玩政治。5月间，陈水扁儿子陈致中曾痛批邱太三“不懂法律，没有政治伦理”。邱太三则在广播节目上回击陈致中，“以他的资历跟我比，他可以比吗？”，并称“陈致中最没资格批评我”。（中国台湾网 王思羽）

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