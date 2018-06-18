紧急提醒：大暴雨即将袭击安徽 预计影响半个月

原标题：紧急提醒：大暴雨即将袭击安徽，降雨预计影响半个月

这个端午小长假，天气堪称完美。除了外出旅行，不少人会选择看世界杯，吹着空调， 吃着龙虾， 喝着啤酒，还能睡个懒觉， 真是太爽了！

但是，坏消息来了。端午小长假攒下的雨，即将集中“打包”奉上。因为后面的日子里，你都将会泡！在！水！里！

中央气象台今天上午发布消息，下面这累计降水量图，看看安徽，尤其是南边，是不是都被红色覆盖了？

6月18日08时到19日8时

全国降水量预报图

安徽几乎全省被降雨覆盖

小长假尾期全省云系开始增多，并逐渐拉开降雨大幕。你可别以为：只是下场雨一两天的事哦，接下来，几乎都是有雨，有雨！

未来的日子，大家将要面对怎样的天气状况？

蚌小布带你们预演一下

雨雨雨雨雨雨要来了

△图自中国天气网 （具体以实际天气情况为准）

从天气趋势图上显示，节后一周雨水将会全面干扰我们的生活，一连串的雨水甚至不给太阳露脸的机会，雨多到停不下来。

再来看看大蚌埠的天气情况吧

今天，零星小雨已经飘入蚌埠上空

今天至20日，降雨区域逐渐向东移动，影响长江中下游地区，新一轮强降雨即将上线。

不过别紧张，据蚌埠气象部门权威发布，强降水区域主要位于大别山区和沿江江南，部分地区暴雨，局部大暴雨。

蚌埠只是位于低涡边缘，降水过程以小雨为主，部分地区中雨

蚌 埠 市 气 象 台 天 气 预 报 （2018年06月18日16时）

今天夜里到明天白天：中雨转小雨。

偏东风3-4级。

明晨最低气温：22--23℃；

明天最高气温：24--25℃。

来源：安徽日报、蚌埠气象

责任编辑：张义凌