中国制造业“挺进”世界杯 大力神杯纪念品东莞造

原标题：中国制造业“挺进”世界杯：大力神杯纪念品都是广东造

参考消息网6月19日报道 台媒称，全球瞩目的世界杯在俄罗斯打响，中国队虽然无缘参赛，但在广东一带却有一支人员众多、阵容齐整的“队伍”以另一种方式参加世界杯，他们就是广东实力强大的制造业大军——世界杯上的足球、“大力神杯”纪念品、世界杯系列钥匙圈等，都是不折不扣的“广东东莞制造”。

据台湾中时电子报6月15日报道，切割、印刷、喷码、涂胶、折边，一个个足球整齐划一地摆放在架子上，等待装箱运往世界杯举办地俄罗斯。近日，大陆首条自动化足球生产线在东莞诞生，这条原本需要80人的生产线现在只需10人，每天可生产1000个足球。由东莞市硕科塑胶五金制品公司打造的这条自动化生产线，彻底改变了传统的生产模式。

报道称，“大力神杯”是足球界最高荣誉的象征，在位于东莞万江的炜光集团，一批大力神杯纪念品经过图样设计、制模、打磨、电镀、上色、包装、质检等7道工序，已经赶制完成，除上色一些细节部分外，都已生产自动化。2010年，炜光集团正式获得FIFA授权，但世界杯相关商品的销售范围仅限于大陆和南非。2014年世界杯，炜光产品获得全球21个国家和地区销售的授权，2018年，授权范围进一步扩大至全球100多个国家和地区。

正如专家所说，无论是足球、纪念品，还是空调、热水器，如今走进世界杯、奥运会等重大国际赛场的“广东制造”，无论从技术实力、设计水准、品牌影响力、行销网络等诸多方面都已和以往不可同日而语。可以说，世界杯正见证着“广东制造”的转型升级。

责任编辑：桂强