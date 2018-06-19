高铁票打折高温津贴提高 端午后这些福利与你有关

原标题：高铁票打折 高温津贴提高 端午过后福利多！

来源：央视新闻客户端

端午小长假结束，你是否还因为假期短暂而恋恋不舍呢？就在端午节过后，有很多事关你我的好消息，一起来看一下吧！

铁路实施新运行图 部分高铁票价打折

7月1日起，全国铁路将实行新的列车运行图，16辆长编组“复兴号”动车组首次投入运营。

调图后，全国铁路“复兴号”动车组日开行数量将由现在的114.5对增加到170.5对，可通达23个直辖市、省会城市和自治区首府。

△高铁/视觉中国

此外，自今年7月5日起，铁路部门还将对合肥至武汉、武汉至宜昌、南京至杭州等6段线路上的部分高铁动车组公布票价进行优化调整，明确执行票价以公布票价为最高限价，并在限价内实行票价下浮，最大折扣幅度6.5折。

高温津贴标准提高

6月，多地进入高温津贴发放期，近期多地调高了了高温津贴标准，这笔津贴将持续到账几个月。

△图/工人日报

住房公积金或将迎来调整

一般来说，住房公积金是以上一年的7月1日至当年的6月30日为一个年度单位进行调整。不少单位会在每年办理完6月份汇缴业务后，根据员工上一自然年度的月平均工资为员工调整其公积金缴纳基数。

因此，月平均工资高的员工，住房公积金有望提高，而这笔钱完全归个人所有。

△图/视觉中国

出入境通关排队不超过30分钟

公安部14日在京召开新闻发布会，国家移民管理局在发布会上通报，决定自6月18日起，在全国陆海空口岸实现中国公民出入境通关排队不超过30分钟，着力解决大型口岸高峰期中国公民排长队问题，进一步提升服务管理水平。

△郑州边检30分钟通关/视觉中国

道路安全更有保障

按照交通运输部、公安部、工信部等五部门5月联合印发的《车辆运输车治理工作方案》相关部署，2018年6月30日前要完成所有不合规车辆运输车的更新退出，2018年7月1日起全面禁止不合规车辆运输车通行。

通知要求，各地交通运输主管部门要强化对乘用车集中装车点、物流场站、乘用车制造企业生产厂区的监督检查，发现不合规车辆运输车未在申报系统申报、与申报信息不符、超出退出期限的，依法对车辆驾驶人及物流场站进行处罚，并将查处情况和涉及的车辆运输车所属企业信息逐级报告至交通运输部运输服务司，由交通运输部取消违规整车物流企业所有不合规车辆的过渡期。

△图/视觉中国

责任编辑：桂强