澳发布5G建设招标 情报机构建议不要把华为纳入

原标题：华为反击澳大利亚所谓“安全风险”言论：言论片面 无事实依据

参考消息网6月19日报道 英媒称，中国电信设备企业华为公司对澳大利亚有关华为构成安全风险的言论展开反击，它在致澳政府的一封公开信中称这种观点“十分片面”。

据路透社6月18日报道，最近几周，随着澳大利亚准备就其大规模5G移动通信网络发布招标公告，围绕华为的猜测开始增多。有当地媒体报道称，澳情报机构建议不要把华为纳入招标名单。

报道称，这封由华为澳大利亚分公司董事长约翰·洛德和两位董事联合署名的致澳政府公开信说：“最近围绕中国的一些公开言论涉及华为及其在澳大利亚扮演的角色，引发了一些安全顾虑。大部分这类言论都十分片面，没有事实基础。”

报道称，公开信还附了一份情况说明。

报道指出，澳大利亚与最大贸易伙伴中国之间的关系面临考验。堪培拉正准备通过立法，限制北京对其国内事务的影响。这种态度已经导致两国关系走向恶化。

公开信说：“我们在170个国家开展业务，在每一个国家我们都遵守当地法律法规。若非如此，我们的业务一夜之间就会垮掉。”

报道称，华为澳大利亚分公司的高管们提到华为在英国、加拿大和新西兰的5G投资，称上述国家政府已接受评估华为技术的提议，确保华为遵守网络安全协议。

他们说，华为已提出建立一个评估和测试中心，作为参与澳大利亚5G项目标书的部分内容，“确保对我们在澳大利亚的设备进行独立评估”。

报道称，澳大利亚曾在2012年禁止华为为其国家宽带网络建设项目供应设备。今年早些时候，澳大利亚阻止华为承建澳大利亚和所罗门群岛之间的网络光缆项目。

报道指出，澳大利亚没有公开解释反对华为承建的理由。

路透社6月18日还报道称，澳大利亚与其最大贸易伙伴中国之间的关系面临考验。堪培拉准备通过立法限制北京的影响，但与此同时澳大利亚一些增长最快的出口正面临压力。

报道认为，因《反外国干预法》陷入低迷的两国关系可能进一步恶化，因为澳大利亚可能以国家安全为由禁止中国的华为公司为其即将建设的5G移动网络供应设备。

报道称，澳大利亚葡萄酒生产商表示它们的产品被阻滞在中国各港口，它们敦促澳总理特恩布尔政府解决外交关系紧张问题。它们认为这是目前自己遭遇的贸易障碍的原因，一些人还担心这种情况会蔓延并影响到其他主要产品出口。

报道指出，尽管经济压力上升，但澳大利亚仍可能最早在本周通过《反外国干预法》。这部新法的第一部分将要求与外国政府有联系的个人接受登记备案，这是堪培拉对华鹰派的关注重点，他们表示这解决了安全官员们强调的问题。

报道称，通过《反外国干预法》的同时，澳大利亚可能还将发布禁令，禁止中国的华为公司为其即将开建的移动网络供应设备。

报道称，特恩布尔将于19日对华人商界领袖发表讲话。澳大利亚贸易行业希望这个讲话能平衡国家安全和商业利益。

澳大利亚葡萄酒行业联合会负责人托尼·巴塔格林说：“澳大利亚可以表达任何安全关切，但我们必须清楚这对贸易的潜在冲击。”

责任编辑：桂强