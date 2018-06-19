个税起征拟提至5000 财政部：考虑了群众支出水平

原标题：中国拟修个税法 起征点由每月3500元提至5000元

中新网北京6月19日电 （记者 梁晓辉 蒋涛）《中华人民共和国个人所得税法修正案（草案）》19日提请十三届全国人大常委会初次审议。草案拟提高综合所得基本减除费用标准，将个税起征点由每月3500元（人民币，下同）提至每月5000元。

资料图。 中新网记者 李金磊 摄

按照现行个人所得税法，工资、薪金所得的基本减除费用标准为3500元/月，劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得，每次收入不超过4000元的，减除费用800元；4000元以上的，减除20%的费用。草案将上述综合所得的基本减除费用标准提高到5000元/月（6万元/年）。

财政部部长刘昆当日在做草案说明时说，这一标准综合考虑了人民群众消费支出水平增长等各方面因素，并体现了一定前瞻性。按此标准并结合税率结构调整测算，取得工资、薪金等综合所得的纳税人，总体上税负都有不同程度下降，特别是中等以下收入群体税负下降明显，有利于增加居民收入、增强消费能力。

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