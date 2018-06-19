朱立伦每到选举太太娘家就“挨打”：我深受其害

原标题：每到选举“娘家”就挨打？朱立伦表示深受其害

中国台湾网6月19日讯 每到选举“娘家”就挨打？新北市长朱立伦对此感触良多，“台湾的选举很喜欢打太太的娘家”。每次他选举，太太的娘家就被拿出来打一顿，“我深受其害”。

娘家成箭靶，在蓝绿都曾出现过。把参选人打成依附权贵的“靠妻族”，舆论若在坊间发烧蔓延，对选情有一定杀伤力。台湾《联合报》则对此类事件进行了盘点：

侯友宜太太任美铃卷入文大宿舍案

国民党新北市长参选人侯友宜妻子任美铃名下的文大宿舍大群馆连日遭绿营追打。2012年就被爆料过，侯友宜当时响应相关财产都依法申报、缴税并信托，并提告自清。如今侯友宜参选新北市长，绿营又重提此事。他不禁感叹，以前都没事，一到选举却有不一样的声音，更因不忍妻子被糟蹋，眼眶泛红说“心都快碎了”。

近日又爆出侯妻成立又昱管理公司避税，甚至传出公司登记地址与大群馆相同被质疑是人头公司。侯办发言人赖冠群说，又昱公司自始登记地址就在板桥，侯友宜申报财产时写的是财产地址，申报数据才会出现大群馆宿舍地址。整个大群馆都是侯妻娘家财产，成立公司是为了依法申报、依法缴税。

朱立伦妻子高婉倩曾被爆持股争议

朱立伦2014年竞选连任新北市长时，曾被爆岳父高育仁转投资的威创科技承包标案，妻子高婉倩在威创的母公司有持股。2015年，高婉倩又被爆料2006年底取得北海休闲饭店建照后迟未动工，是“假开发、真炒地”。朱立伦当时澄清，新北市政府得标厂商中妻子绝无持股，北海饭店的建照也早已过期，“民进党好像对我太太比较有兴趣”？

连胜文妻子蔡依珊曾被爆六星级饭店生日趴

国民党中央委员连胜文2014年参选台北市长时，一直饱受权贵标签困扰。连胜文妻子蔡依珊出身商业世家，蔡依珊妈妈是红豆食府的掌门人，蔡依珊被媒体封为“红豆公主”。

2014年台北市长选举前，蔡依珊曾在台北文华东方酒店开生日趴挨批太过奢华，后又被爆料持有加拿大国籍。后来连胜文办公室澄清蔡依珊已申请放弃加拿大籍，但蔡依珊的身家和动态仍屡遭外界用放大镜检视。

林佳龙买房7000万登记妻子廖婉如名下受瞩目

台中市长林佳龙太太廖婉如是奇美集团千金，2015年“监察院”财产申报资料，林佳龙夫妇财产近3亿元（新台币，下同），是“六都”最有钱的市长。林佳龙妻子娘家的身价也成为对手检验对象。

林佳龙过去在台中租屋，被对手质疑是“过客”心态。去年林佳龙在台中置产，房子登记廖婉如名下，房仲业推估地点是台湾美术馆对面豪宅，市价逾7000万元。林佳龙说，政治人物财产申报是公开资料，财产变化主要是廖婉如家族事业的盈利分配与公司清算所得，他禁得起检验。

陈水扁妻吴淑珍曾爆炒股收礼券

前台湾地区领导人陈水扁自诩为三级贫户之子，其妻吴淑珍来自富裕的医师家庭，当年吴淑珍的形象为陈水扁加不少分。不过，随着陈水扁当选台湾地区领导人后，其庭弊案频传，吴淑珍也被爆进出股市频繁、甚至收贿，卷入SOGO礼券等案。官司缠身至今，吴淑珍形象彻底崩坏，也成为政敌攻击的目标。

议员：候选人被打成“靠妻族” 有杀伤力

国民党新北市议员林金结说，台湾选举难免流于抹黑、造谣，针对候选人妻子把小瑕疵用显微镜放大检视的手法，会把候选人打成“靠妻族”，对选情有杀伤力。对于侯友宜涉及事件，他曾多次建议侯友宜不要随着对手起舞，避免争议被炒热后反而模糊焦点。（中国台湾网 卢佳静）

责任编辑：张义凌