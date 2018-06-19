原标题：意大利华人女子遇害案开审 嫌疑人自首被判15年

中新网6月19日电 据欧联通讯社报道，当地时间6月15日，意大利米兰法院再次开庭，审理了2017年发生在米兰华人街附近中国食品店凶杀案，并对嫌疑人作出一审判决。法院认定，犯罪嫌疑人中国籍男子孙海涛（Sun Haitao译音）杀人罪名成立，依法判处15年监禁。

据报道，2017年，30岁的中国籍男子孙海涛在米兰华人街附近某中国食品店工作期间，与负责食品店日常管理工作的41岁华人女子余某多次发生争吵，认为受到了歧视和侮辱，萌生了杀机。

同年12月13日，当嫌疑人孙海涛与负责食品店日常管理工作的余某再次发生争吵时，盛怒之下，孙海涛举起卖肉用的刀砍向余女士，造成被害人胸部、背部多处被砍伤。因失血过多，送医不治身亡。

案发次日，孙海涛在律师陪同下向警方自首，陈述了他的杀人动机和过程。并在律师的建议下，提出了对其作出快速审判的要求。

法院在开庭审理过程中，主控检察官认为犯罪嫌疑人孙海涛，虽然案发后主动投案自首，但其犯罪性质恶劣，手段残忍。请求法院对犯罪嫌疑人依法判处30年监禁。

犯罪嫌疑人孙海涛的辩护律师罗伯特·兰涅里和玛丽亚·罗萨莉亚·布兰迪，在法庭辩护时表示，犯罪嫌疑人孙海涛案发后主动投案自首，同时要求司法部门进行快速有罪审判。依据意大利法律，犯罪嫌疑人具有法律认定的从轻减轻处罚情节和法理依据。希望法院合议庭量刑时，依法作出从轻减轻处罚。

主审法官马可·德·尔韦基奥根据辩控双方意见，经合议庭审议作出一审宣判，判处犯罪嫌疑人孙海涛15年监禁。

据悉，案发时，被砍伤致死的41岁华人女子余某，祖籍中国浙江文成县，与丈夫和2个儿子已经在米兰生活多年。获刑的中国籍男子孙海涛，曾于案发1年前非法滞留意大利，因涉嫌杀人获刑。（博源）

责任编辑：柳龙龙