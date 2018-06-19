专家谈金正恩访华:或通报特金会及商讨无核化路径

原标题：金正恩将三度访华，专家：或通报“金特会”及商讨无核化路径

据央视新闻报道，6月19日至20日，朝鲜劳动党委员长、朝鲜民主主义人民共和国国务委员会委员长金正恩对中国进行访问。

这是金正恩四个月来第三次访华，也是在本月12日美朝首脑会谈之后首次访华。今年3月25日至28日金正恩进行了首次访华。40天后，5月7日至8日，金正恩又乘专机飞往大连，进行了第二次访华。

复旦大学韩国研究中心教授石源华19日接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）采访时认为，金正恩第三次访华和刚结束的美朝首脑会谈有很大的关系，此访主要目的可能就是通报此事并和中国进一步商议无核化的具体路径。

6月12日，美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩在全世界的瞩目下在新加坡举行了历史性的会晤。金正恩和特朗普签署了《联合 声明》，就四项内容达成协议，包括朝鲜方面承诺“完全无核化”。美方则承诺向朝鲜提供安全保障。

不过石源华认为，尽管美朝首脑会谈实现了半岛局势的软着陆，消除了战争的威胁，但是协议的实质内容远远不够，水平远远没有达到之前六方会谈签署的9·19声明。这次的协议内容与9·19声明相比，不具有太大的操作性。

2005年9月19日，第四轮六方会谈取得了阶段性进展，各方达成了《第四轮六方会谈共同声明》，即“9·19共同声明”。这一声明确立了实现半岛无核化、有关国家关系正常化、建立东北亚和平安全机制等一系列重要目标。

6月13日，中国外交部发言人在就美朝联合 声明发表评论时称，中国对会晤取得的成果表示欢迎和支持。发言人指出，好的开始是成功的一半。我们认为，朝美经历长期敌视和对立后，两国最高领导人能够坐在一起，进行平等对话，具有重大和积极的历史意义。

“这个美朝联合 声明可以向前走，也可以向后走。向前走就需要达到9·19声明的水平，美朝通过一步一步同等走，逐步实现半岛的无核化，”石源华分析说，“这个协议也可以往后退，任何一个细节谈不拢，都可能使得朝鲜半岛更危险，这种情况下，朝鲜半岛无核化的问题将更是长期。”

“金正恩此次第三次访华，就是希望能够和中国进一步商议，使得金特会之后，半岛局势能够朝好的方面发展，而不是后退的方向发展，因为倒退的可能性是存在的。”基于上述背景，石源华认为，金正恩第三次访问中国是是一件“非常自然的事”。

“金正恩来访中国，实际上可能就是进一步和中国商谈无核化的具体路径，如何回到像9·19声明那样的轨道上，中国可能也会劝说朝鲜回到六方会谈那样的步骤上来。”石源华说。

6月14日，美国国务卿蓬佩奥在“金特会”结束之后已经访问了中国，并与中国国家主席习近平以及国务委员兼外交部长王毅举行了会谈。

据新华社报道，在会见习近平主席时，蓬佩奥转达特朗普总统对习近平主席的问候，特别是感谢习近平主席在朝鲜半岛问题上提供的重要意见和帮助。蓬佩奥也表示，美国赞赏中方在政治解决朝鲜半岛核问题方面发挥的重要作用，愿同中方共同努力，推动实现朝鲜半岛无核化和持久和平。

“在‘金特会’之后，实际上美朝都明白，无核化道路上还有很多的事情需要中国帮忙，特朗普也表示，半岛和平机制、停战机制的宣布都需要中国的参加。”石源华说。

值得注意的是，金正恩此前两次访问中国，都是在行程结束后才对外公布的。而此次访华则在访问开始公布了消息。

石源华教授指出，此前，从金日成、金正日到金正恩前两次访华，都是事后通报，这是朝鲜方面的一贯作风。但是此次金正恩访问新加坡以后，他的外交作风似乎更加和国际化接轨了，这是一个积极的表现，因为国际通常的做法都是外事访问提前通报他这一积极的举动表示，朝鲜越来越希望采取和国际社会一样的举动。

责任编辑：张义凌