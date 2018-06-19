江西省纪委书记端午节到四名委班子成员家中家访

原标题：端午节，江西省纪委书记到四名委班子成员家中家访

这是一次家访。6月18日，江西省纪委微信公号“廉洁江西”发布的4张合照引人关注。消息称，18日下午，省委常委、省纪委书记、省监委主任孙新阳身体力行落实省纪委省监委政治家访制度性安排，冒着高温到四位委班子成员家中家访，向他们和家属致以节日问候并促膝交谈，详细了解家庭家教家风情况，听取意见建议，对家属大力支持纪委监委工作表示感谢。

孙新阳到四位委班子成员家中家访。 “廉洁江西”微信公众号 图

4张照片中，孙新阳与众人围坐在摆有数盆果盘的茶几前。他说，开展政治家访活动，既是强化内部监督的有效举措，也是全面了解干部的重要方式，还是调查研究的重要形式，体现的是严管厚爱，搭建的是沟通平台，了解的是真情实况，推动的是良好家风。

报道称，纪委监委班子的四名同志和家属表示，新阳同志上门家访，送的是温暖，教的是方法，传的是提醒，体现的是政治关怀。

孙新阳上门家访已有先例。

2017年2月5日，农历正月初九，孙新阳就先后到省纪委机关、派驻纪检组、省委巡视组5户干部家中进行家访，代表省纪委常委会致以新春问候和良好祝福。

“廉洁江西”介绍，每到一家，孙新阳详细了解干部家庭家风情况，感谢干部家属对纪检监察工作的理解和支持，听取对纪检监察机关工作和干部教育管理监督的意见建议。他指出，家风纯正，雨润万物。党员干部的家风，与作风党风紧密相连，家风建设是党员干部的必修课。

这个春节前后，江西全省各级纪检监察机关领导干部纷纷深入到纪检监察干部职工家中走访，仅省纪委机关领导干部就家访干部职工家庭120多户。

当时，《中国纪检监察报》也对此事予以关注。

报道中，江西省纪委办公厅干部欧阳庆亮说，“领导上门家访，让受访干部倍感温暖和鼓舞的同时，也感受到了责任和压力。领导家访让我的家人也直接感受到组织的关心关爱，更加支持、理解纪检工作。”

萍乡市湘东区纪委副书记文天明的爱人严凤娇在接受记者采访时谈道，前段时间观看了中央纪委宣传部、中央电视台联合制作的电视专题片《打铁还需自身硬》后，深深地感受到，作为家属在全力支持丈夫工作的同时，还要把家建成平安、温馨港湾。

责任编辑：张义凌