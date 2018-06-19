原标题：台湾台南一地下道发生坍方 3名摩托车驾驶员受伤

台南东区林森地下道摩托车道19日清晨发生坍方，市政府工务局派员抢修。图片来源：台湾“中央社”（台南市工务局提供）

中新网6月19日电 据“中央社”报道，台湾台南市今晨雨势不断，东区林森地下道摩托车道清晨发生严重坍方，3辆摩托车当场陷进深度1.5米的5平方米大洞中，3名摩托车驾驶员轻伤送医。由于雨势持续，抢修回填工程仍在进行中。

据报道，台南市东区林森地下道往健康路方向摩托车道，清晨6时50分突然坍方，出现2.5米乘2米面积的大洞，深度达1.5米，宽度几乎涵盖整个车道，途经3辆摩托车无处可躲，陷进洞中。

台南市消防局获报赶往现场，将2男1女共3名摩托车驾驶员，分别送到成大医院及奇美医院治疗，所幸只是轻伤，警方也赶紧封锁现场，台南市政府工务局立刻派人抢修。台南市代理市长李孟谚到场勘查，且派人到医院慰问，发放每名伤者新台币1万元的慰问金。

现场监督抢修工程工务局副局长王建雄表示，由于雨势不断，抢修进度可能会慢一点，坍方原因还待厘清。工务局人员称，依一般惯例，市政府会辅导伤者申请国家赔偿，处理医药费用及摩托车毁损等求偿。

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