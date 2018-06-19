广东河源市政协副主席梁国华接受调查(图/简历)

原标题：60岁河源市政协党组副书记、副主席梁国华接受审查调查（图|简历）
经济日报-中国经济网河源6月19日讯 广东河源市政协党组副书记、副主席梁国华涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
梁国华简历
梁国华，男，汉族，1958年7月生，广东省河源市东源县人，在职研究生学历，1979年12月参加工作，1985年3月加入中国共产党。
1993年4月任河源市郊区政府副区长
1993年12月任东源县政府副县长
1998年3月任东源县委常委兼宣传部长
1999年11月任东源县人民政府副县长
2001年4月任东源县委常委、东源县政府常务副县长
2003年2月任河源市财政局常务副局长（正处级）
2004年6月任河源市财政局局长
2012年1月任河源市政协党组成员、副主席，河源市财政局局长
2013年10月任河源市政协党组成员、副主席
2017年1月至今任河源市政协党组副书记、副主席。
2018.06 接受纪律审查和监察调查。
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