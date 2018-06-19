美国决定暂停美韩联合军演 中方回应

原标题：美决定暂停美韩联合军演 外交部：相向而行推动半岛政治解决进程

据美媒18号报道，美国国防部称美国已决定暂停计划于8月举行的美韩联合军演。对此，中国外交部发言人耿爽在今天（19号）的外交部例行记者会上表示，希望有关各方继续相向而行，为推进半岛无核化和半岛问题政治解决进程做出努力。

外交部发言人 耿爽：美韩暂停联合军演是积极的、建设性的举措，中方对此表示欢迎。中方希望有关各方继续相向而行，为推进半岛无核化和政治解决进程做出进一步的努力。

此外，针对俄罗斯外交部发言人15号表示，俄方认为应适时修改对朝鲜的制裁措施，耿爽表示，中方一贯反对在联合国安理会框架外实施所谓的单边制裁，同时中方认为制裁本身不是目的。

外交部发言人 耿爽：各方都应该支持配合当前的外交对话和为实现半岛无核化进行的努力，推动半岛问题的政治解决进程。

（央视记者 黄惠馨）

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