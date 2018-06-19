扶贫考核靠后 这位省委书记委托省长约谈地方官员

原标题：湖北省委省政府约谈扶贫成效考核排名靠后市县

落实脱贫攻坚责任 不折不扣兑现承诺

省委省政府约谈扶贫成效考核排名靠后市县

湖北日报讯 （记者甘勇）6月19日，受省委书记蒋超良委托，省委副书记、省长王晓东代表省委、省政府，就2017年扶贫成效考核发现的主要问题，约谈荆州市党政主要负责同志。

副省长万勇主持约谈会，并约谈了天门市、宣恩县、张湾区、崇阳县党政主要负责同志。

王晓东指出，贫困人口如期脱贫，是全面建成小康社会的底线任务，是党中央交给我们的重大政治任务。我们要坚决向习近平总书记对标看齐，坚决向习近平总书记扶贫开发战略思想和视察湖北重要讲话精神对标看齐，坚决向党中央和省委决策部署对标看齐，坚持底线任务绝不容打折扣，提高政治站位，树牢“四个意识”，切实增强责任感、使命感和紧迫感，确保如期保质完成脱贫攻坚任务。

王晓东强调，打好精准脱贫攻坚战，要坚持脱贫质量绝不容打折扣，明确目标导向、标准导向、效果导向，锚定“两不愁三保障”“一接近”脱贫标准，切实降低贫困人口漏评率、脱贫人口错退率、综合贫困发生率，大力提升群众认可度，确保到2020年农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽。准实要求绝不容打折扣，严守精准识别、精准施策、精准退出三个环节，按照“六个精准”和“五个一批”要求，下足“绣花”功夫，切实把准实要求贯穿于脱贫攻坚全过程。问题整改绝不容打折扣，明确责任清单、任务清单、时限清单，实行“问题零遗留、整改零容忍、处理零放过”，确保问题查清、原因搞清、整改出清。落实责任绝不容打折扣，严格压实县级党委政府的主体责任、镇村两级的落实责任、驻村工作队的帮扶责任，推动各项任务落到实处。执纪问责绝不容打折扣，做到考核问责过硬、审计监管过硬、严肃纪律过硬，真抓实干、埋头苦干，全力以赴打好精准脱贫攻坚战，向党和人民交上一份合格答卷。

被约谈的各市县党政主要负责同志表示，诚恳接受省委、省政府的批评和约谈，下一步将针对脱贫攻坚的薄弱环节和考核中发现的突出问题，进一步提高认识、压实责任、改进作风、充实力量、加大投入，化被动为主动，变压力为动力，切实把问题整改到位、把脱贫攻坚各项政策措施落实到位。

省政府秘书长别必雄、省直有关部门负责同志参加约谈。

责任编辑：余鹏飞