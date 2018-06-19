原标题：吕秀莲怼台网友：年轻人有地方住就行 凭啥买房子

前台湾地区副领导人吕秀莲

海外网6月19日电 前台湾地区副领导人吕秀莲19日晚上举办“我家住台北：居住正义”主题讲座，有网友提出问题，问她若是台北市要盖青年住宅，应该要在哪里盖？资金来源于哪里？吕秀莲回应称，她要提倡一件事情，年轻人不一定要买房子，不要再有拥有不动产的观念，重点是要有流动产观念，工作在哪里，只要有房子住就好，不要只想拥有房子。

据台媒报道，吕秀莲表示，如果年轻人买房子因银行贷款压力大，会让生活质量减少，房子也会越住越老。吕秀莲说，“现在是全球化的时代，奉劝年轻人要放眼全球，想要拥有不动产，会导致迁就房子的区域，而不会找更好的工作，不会有全球化的观念，等到中年人想要安定再买房子就好，近年大家在提倡年轻人买房子是错误的方向，年轻人本来就买不起房子，凭什么大学毕业就有办法买房子？”

吕秀莲称，确实台北市有很多人没房子住，未来若当选市长将用胡萝卜、棍子的政策，包括奖励拥有个人房产但未居住的空屋屋主，他们应该把自己的空屋提供出来，让需要房子的人住，市政府也会给予提供的屋主奖励。吕秀莲举例，若是台北市的空屋有6万户，只要提供一半出来，就有许多人有现成的房子住，是又快又省钱的方法。

资料图：吕秀莲入住的林口豪宅（图片来自台媒）

不过吕秀莲自己在台北的房地产投资目前态势也不甚乐观。据台媒消息，曾因吕秀莲入住进而声名大噪的台北林口豪宅，近年不仅多户赔售，3楼一户还遭法拍，去年第一次底价为4300万元新台币（约920万元人民币），一路流标，5月8日第4次法拍，底价降至2203万，当初买价为4650万元，目前身价已经打了对折。（海外网 孙蒙）

责任编辑：霍宇昂