澳新巨额援助南太国家抗衡中国?中国驻澳大使回应

原标题：澳新巨额援助南太国家抗衡中国？中国驻澳大使：冷战思维

参考消息网6月20日报道 外媒称，澳大利亚外长朱莉·毕晓普说，特恩布尔政府将就中国在澳大利亚周边的基础设施的大开发行动展开竞争，以确保小国不背负债务，主权不受“威胁”。

据澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站6月18日报道，毕晓普说，澳大利亚需要确保该地区国家可以进行选择，不被不透明的发展提议所束缚。这是澳大利亚政界人士对中国在太平洋地区的公路、桥梁、港口、机场和房屋建设迅速扩张情况发表的最直率评论之一。

报道称，毕晓普在就中国标志性的基础设施建设计划“一带一路”倡议接受采访时说，澳大利亚关注太平洋小国的经济生存能力，不希望它们背负不可持续的债务负担。

她说：“我们希望确保它们保持主权，拥有可持续发展的经济，不会陷入不可持续的债务之中。这个陷阱可能导致债权转股权，那时它们就失去了主权。”

当被明确问及澳大利亚是否应该担心邻国容易被中国“夺走主权”时，毕晓普说：“我们担心，加入其中一些融资协议将对它们的长期主权造成不利影响。”

毕晓普称，“一带一路”倡议是中国进一步推进其战略利益的手段。不过她说，有时澳大利亚在特定项目中的利益与中国一致，两国可以合作。

毕晓普说：“对于在我们影响力范围内的‘一带一路’倡议项目，我们希望确保它们达到适当的标准……但正如我反复说的，这是中国的手段，因此在寻求扩大地区政治和战略影响力之际，中国也将决定哪些举措符合其战略利益。”

另据日本《富士产经商报》6月19日报道，澳大利亚与新西兰相继宣传自己对太平洋岛国的巨额援助。两国作为主要援助国，传统上与岛屿国家保持很深的关系，但近年来中国强化了在太平洋地区的影响力，澳新两国竭力找回存在感。

澳大利亚总理特恩布尔4月宣布，该国将在巴布亚新几内亚和所罗门群岛铺设通往澳大利亚的海底光缆，以实现高速互联网通信。

报道称，根据所罗门群岛方面的意向，连接所罗门群岛和悉尼的光缆原本由中国通信设备企业华为技术承建。然而，澳大利亚担心机密情报被中国获取，中止了该项目，将中国排除在外。

责任编辑：张迪