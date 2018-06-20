人民日报海外版:金正恩再访华开启中朝关系新篇章

原标题：开启中朝关系发展新篇章（望海楼）

6月19日，习近平主席与来访的金正恩委员长举行会谈。在不到3个月时间内，两国领导人3次会晤，就中朝关系发展和朝鲜半岛局势坦诚深入交换意见，是传承发展中朝传统友好关系、加强两国战略沟通合作的里程碑式举措，为两党两国关系发展指明了方向、开启了中朝关系发展新篇章。

当前，世界和亚太形势正在发生新的深刻变化，朝鲜半岛各攸关方开启充满希望而又复杂微妙的互动，中国和朝鲜国内发展议程都处于新的历史方位。从几个月来中朝高层互动以及半岛局势演变来看，不论国际和地区形势如何变幻，中国始终高度重视中朝友好合作关系，具体体现为几个“不会变”。

中国党和政府致力于巩固发展中朝关系的坚定立场不会变。高层交往在中朝关系发展中历来发挥着最重要的引领和推动作用，中方充分用好战略沟通的传统法宝。近期，双方保持了政府和党际经常性的高层往来，加强战略沟通，增加理解互信，效果显著。

中国人民对朝鲜人民的友好情谊不会变。中朝传统友谊是双方共同的宝贵财富，中方致力于夯实中朝友好的民意基础，夯实民间友好基础是推进中朝关系发展的重要途径。中方鼓励通过多种形式，加强两国人民交流往来，为中朝关系发展营造良好民意基础，继承和发扬中朝友好的优良传统。

中国对社会主义朝鲜的支持不会变。中朝同为社会主义国家，双边关系具有重大战略意义。中方支持朝方走出一条符合本国国情的发展道路。今年是中国改革开放40周年，改革开放以来的中国探索出一条符合自身国情的发展道路，中国特色社会主义已经进入新时代。朝鲜则作出了将工作重心转向经济建设的重大决定，朝鲜社会主义事业发展也进入新的历史阶段。朝鲜实现政治稳定、经济发展、人民幸福，不仅符合朝鲜自己的期盼，也让中国这个近邻友邦感到欣慰。中国必将全力支持朝方集中力量发展经济、改善民生。

一段时间以来，在有关各方共同努力下，半岛问题重新回到对话协商解决的正确轨道，半岛形势朝着和平稳定的方向发展。中方一贯从维护中朝关系大局、维护半岛和平稳定、维护国际核不扩散体系、维护中国战略安全利益的角度看待和处理朝核问题。朝韩恢复双边高层接触，朝美就实现半岛无核化、建立半岛持久和平机制达成原则共识，对这些积极成果，中方给予高度评价。当然，解决半岛核问题需要一个过程，而且各种复杂因素都有可能形成干扰。半岛局势牵动地区各国利益，解决问题离不开各方的支持参与。中方有意愿同朝方加强沟通，为推动半岛无核化、建立半岛和平机制，一如既往发挥建设性作用。

近年来，半岛形势复杂多变，中朝关系经受住了考验。中朝深化沟通、加强协作、促进合作，对推动朝鲜半岛和平稳定势头向前发展，维护世界和地区和平稳定、繁荣发展具有积极作用。正如习近平主席所说，要把中朝传统友谊不断传承下去，发展得更好。这是双方基于历史和现实，立足于国际地区格局和中朝关系大局，作出的战略选择，也是唯一正确选择，不应也不会因一时一事而变化。

（作者为中国国际问题研究院特聘研究员）

责任编辑：张迪