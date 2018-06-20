暴雨蓝色预警继续发布 浙江福建等地有大到暴雨

原标题：暴雨蓝色预警继续发布 浙江福建江西等地有大到暴雨

中新网6月20日电 据中央气象台网站消息，中央气象台6月20日06时继续发布暴雨蓝色预警：预计20日08时至21日08时，浙江、福建大部、江西东部和南部、湖南南部、贵州中南部、台湾岛南部等地有大到暴雨。

其中，贵州东南部、浙江东北部等地局地有大暴雨（100~120毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降水量20~50毫米，局地60毫米以上），局地有雷暴大风。

预计6月20日08时到21日08时，贵州、湖南中南部、江西、浙江、福建、广东中北部、海南东北部、云南西南部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨强20-50毫米，局地可达60毫米以上；另外，内蒙古中部和东部、吉林南部、辽宁东北部、浙江南部、福建北部和南部、广东北部等地局地将有雷暴大风或冰雹天气。

灾害防御建议

1。注意防范雷电可能造成的人员伤亡、设备损失，关注其对航空运输的影响；

2。注意防范短时强降水可能引发山洪、泥石流和城市内涝等次生灾害；

3。注意防范雷暴大风可能造成棚舍和广告牌等搭建物的倒塌以及对高空作业、水域作业和航行的影响；

4。注意防范冰雹可能对农作物和农业设施造成的影响。

责任编辑：张玉