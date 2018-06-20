台民意迎“历史性转变” 蔡英文的谎言还能撑多久

原标题：台民意迎来“历史性转变”，蔡英文的谎言还能撑多久？

参考消息网6月20日报道 台湾偏向绿营的智库民意基金会近日民调显示，与去年相比，台湾成年人中对大陆有好感的比例上升了4.4个百分点，特别是25-54岁的青壮年族群、大学及以上教育程度的民众中都有过半数人对大陆有好感。基金会董事长游盈隆认为，这是一个“历史性的转变”。

同一份民调还显示，执政的民进党的支持度仅有23.1%，至于蔡英文的领导方式，52%的受访民众不赞同，不赞同的人比赞同的人多达19个百分点。虽然台湾民众对大陆好感上升与民进党支持度降低不能简单类比，但在“台独”分子日益猖獗，使得大陆不得不动用强力手段（包括实弹军演、军机绕台等）来震慑其行径的背景下，台湾民众对大陆的好感度反而在持续上升，就显得别有深意。

台湾民众更关心切实利益

舆论注意到，蔡英文上台的两年多时间里，两岸关系已经跌至冰点，民进党当局却一直将两岸关系恶化的原因“甩锅”给大陆。然而值得注意的是，也恰恰就是在蔡英文上台后，台湾民众反而对大陆观感日渐好转。

中国国际经济交流中心战略研究部学者田栋在接受参考消息网记者采访时表示，台湾民意基金会调查数据显然与近期台湾当局渲染的两岸关系局面出现强烈反差，这种状况并不令人惊奇。

田栋说，与台湾当局刻意渲染大陆在政治上“打压”台湾的局面不同，岛内民众关切的还是实实在在的经济利益，比如能不能找到一份令人满意的工作，有没有长期向好的发展前景，这才是岛内民众最期待的。俗话说，人往高处走。近十年两岸经济实力出现显著变化，大陆发展成就举世共知，新经济蓬勃发展，新业态、新模式层出不穷。反观岛内，虽然近两年受益于全球经济复苏，经济增长较前些年有所改善，但与民众期待仍有较大差距。

田栋指出，岛内低薪化状况未见改变，产业发展因资本短缺停滞不前。相反，岛内因意识形态捆绑陷入内耗，台当局执迷于政治操作而在经济发展上无所作为，这都使民众日益认识到台当局为“选举”刻意操弄两岸关系而罔顾民众切身利益的本来面目。长此以往，民众愈发认可大陆，对大陆好感度上升也就理所当然。

建设“两岸命运共同体”成两岸民众共同心声

据台媒报道，蔡英文12日出席活动时称，台湾经济目前处在过去20年来的最好状态。此番言论引来一片哗然，民众直斥其“干话王”（意指假大空，说瞎话）。

瑞士洛桑管理学院（IMD）5月份公布2018竞争力报告称，台湾地区在经济表现等四大类排名下滑，整体竞争力居全球第17位，比去年退步3名，排名为9年来最差。有媒体认为，究其原因是，蔡当局回避“九二共识”，造成两岸关系从2008年5月以来的“热络”景象急转直下呈现“冰冻”状况，使得台湾经济直接受到影响。同时，为了降低对大陆的依赖，重新启动“南向”政策，更是将台湾既有的优势条件拱手让人。台湾产业丧失许多市场布局机会，已对其未来发展产生相当程度的影响。

相反，大陆却为台湾发展提供了新的援助和支撑。国台办等多部门今年2月28日联合发布《关于印发〈促进两岸经济文化交流合作的若干措施〉的通知》（简称“惠台31条”），为台湾同胞在学习、创业、就业、生活等各个方面给予相关待遇，率先与台湾同胞分享大陆的发展机遇，体现“两岸一家亲”理念。继“惠台31条”出台后，各省市近期也陆续推出惠台政策，这些信号都表明，大陆对台胞全面开放的方向明确，同时展现了高度的自信。

田栋说，“用脚投票”，“西进”大陆已成岛内青年潮流，大陆多部门多地区连续出台惠及台湾民众在大陆就业、就业、创业、生活的若干措施，为台湾民众提供国民待遇，进一步强化了岛内民众在大陆成就事业的信心和决心。两岸经济社会融合发展、共创两岸关系未来、建设两岸命运共同体已成为两岸民众共同的心声。因此，台湾民众对大陆好感度上升绝非偶然现象，而是岛内民众在看到两岸和平发展美好前景基础上所作出的必然选择。

田栋认为，随着大陆经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，大陆将会吸纳更多的台湾人才到大陆创业、就业、学习、生活；大陆为台湾民众提供国民待遇的各项措施也会日臻完善，台湾民众在大陆成就事业的环境将会不断优化。假以时日，两岸今时今日民间交流和合作的扩展、发展，将会成为未来维护两岸和平发展大局，推动祖国统一的积极力量。（完）

责任编辑：张玉