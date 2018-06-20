江苏泰州数万吨废料非法填埋长江边 整改敷衍了事

原标题：江苏泰州数万吨化工废料非法填埋长江边 整改敷衍了事

中新网6月20日电 据生态环境部官方微博消息，中央第四环保督察组在对江苏泰州市下沉督察发现，泰州泰兴市对于2016年7月中央环保督察交办问题敷衍了事，中国精细化工（泰兴）开发园区（以下简称“泰兴化工园区”）在长江岸堤内侧填埋的，包括大量危险废物在内的3万多立方米化工废料和其他固废纹丝未动，即宣布完成整改，给周边环境和长江水环境安全造成严重威胁。

掩埋化工废料区域2009年的卫星影像

2016年7月第一轮中央环保督察期间，群众反复举报泰兴化工园区在长江江堤内侧的一段河道内填埋大量化工废料，填埋后覆土掩饰，外表看不出来。

信访转办后，泰州市上报《泰州市第十五批次交办信访问题查处情况的报告》（泰州市协调联络组〔2016〕21号）反馈：经过调查，信访反映的工业固废是金江化学有限公司的木薯渣以及拆迁的建筑垃圾，主要为填埋沟塘、平整土地，不存在违法掩埋化工废料问题。

仅挖数铲就现出黑色化工废料，刺激性气味强烈

生态环境部指出，群众举报反映掩埋化工废料，泰兴市敷衍了事，仅将所在地区表面垃圾进行了简单清理就反馈完成整改任务。2018年6月，中央第四环境保护督察组进驻江苏当天，再次接到群众对于同一问题的举报。

对此督察组高度重视，迅即调阅相关资料和该地区2009年卫星图片，发现该区域面积近1.1万平方米，历史上有过填埋的痕迹，因此将此群众举报列为重点关注问题。

督察人员正在挖掘现场

6月15日，也即中央第四环保督察组下沉泰州市当日，督察人员便调来挖掘机，对群众举报区域随机选点进行试探性挖掘。让人没有想到的是，仅仅数铲之后，半米左右的沙土层之下就现出黑色的化工废料，刺激性气味强烈。

为避免刺激性气味影响周边环境，督察人员紧急叫停挖掘作业，要求泰州及泰兴两级党委政府研究制定方案，在确定污染控制措施、确保不发生二次污染后，再行挖掘，全面整改到位。

薄薄的土层下面就是黑色的化工废料，污染严重

经进一步调查发现，自上世纪90年代以来，泰兴化工园区有关企业就不断将化工废料倾倒于该掩埋区域，后来化工园区扩大，逐步将该区域覆盖并实施绿化。

2016年接到中央环保督察组信访转办后，泰兴市仅将掩埋区域露天堆放的木薯渣及建筑垃圾简单清理后，即向上级反馈完成整改任务。

挖出的化工废料五颜六色，味道刺鼻

第一轮中央环保督察结束后，2016年9月泰兴化工园区聘请第三方对场地污染情况进行了调查，2018年1月，第三方提交初步调查报告，进一步认定该区域存留化工废料等垃圾总量31950立方米，周边土壤和地下水均受到污染。

但是，截至2018年6月14日督察组下沉泰兴市，两年时间过去，地方没有制定整改方案，更没有任何实质性整改措施。明知违法大量掩埋化工废料，却无动于衷；明知已污染土壤和地下水，却对督察组百般隐瞒。

掩埋区域占地面积达到1.1万平方米

生态环境部称，上述问题已引起江苏省有关方面的高度重视，督察组正在现场进一步调阅资料，问询谈话，深入调查取证，并督促当地制订科学方案，尽快清理到位，尽可能将造成的环境污染降到最低。

责任编辑：张玉