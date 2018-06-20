弹射型国产航母官方效果图首次亮相(图)

原标题：弹射型国产航母官方效果图首次亮相

[观察者网 综合报道]据中船重工官方微信号6月20日报道，6月19日，中船重工党组书记、董事长、重点工程总指挥胡问鸣又到七〇一所现场办公，专门就水面舰船以及潜艇高质量发展等工作进行专题调研和检查。在胡问鸣在七〇一所现场办公的新闻照片中，会议室背景宣传画上出现了即将亮相的我国弹射型国产航空母舰的效果图，这是弹射型国产航母首次有代表官方的效果图出现。

胡问鸣到七〇一所现场办公 图片来源：中船重工官方微信

这一国产航母的效果图中，新型国产航母采用弹射起飞、阻拦着舰模式，舰上可以辨认出三条弹射器轨道，分别位于舰艏和斜角甲板上；新型国产航母舰岛更加高大，其基本造型与武汉“航母楼”最近改建后的外形高度相似；从效果图上歼-15与航母飞行甲板的比例来看，新型国产航母的吨位和主尺度都将较现有的辽宁舰和首艘国产航空母舰有相当程度的提升。

七〇一所会议室背景上的新型国产航母效果图 图片来源：中船重工官方微信

报道称，继5月赴大船集团、渤船集团，6月初赴武汉厂所科研生产一线检查重点工程项目进展后，6月19日，中船重工党组书记、董事长、重点工程总指挥胡问鸣又到七〇一所现场办公，专门就水面舰船以及潜艇高质量发展等工作进行专题调研和检查，并看望慰问奋战在军工科研生产一线的广大干部职工，肯定军工重点型号科研成绩，分析查摆问题，强调要适应作战需求，既大胆提高装备研制起点，又坚持科学求真务实，确保水面舰船各型号和潜艇高质量发展工程任务高效稳步推进，确保目标任务圆满完成，为全面建成世界一流海军提供装备保障再立新功。集团公司副总经理杨金成一同现场办公。

此前网络上流传的武汉“航母楼”，可见其舰岛外形与新型国产航母效果图高度相似

胡问鸣在专题听取水面舰船及潜艇高质量发展工作汇报后指出，习近平总书记在南海海域阅兵时强调“建设强大的人民海军的任务从来没有像今天这样紧迫”，发出“全面建成世界一流海军”的号召；在两院院士大会上习总书记用“形势逼人，挑战逼人，使命逼人”，指出了科技创新面临的严峻形势，强调中国要强盛，要复兴，就一定要大力发展科学技术，努力成为世界主要科学中心和创新高地；5月12日，总书记在青岛视察时，又强调指出，发展海洋经济、海洋科研是推动我们强国战略很重要的一个方面，一定要抓好。处在新时代，面对新形势，中船重工在海洋装备上必须有新担当新作为。近期集团公司对重点项目进行了年度中期检查，从检查结果来看，中船重工在海军新型号研制，新装备建造，新技术应用等方面，不断取得新的进步，各重点项目质量稳定、进度受控，各项工作按计划有序推进，成绩有目共睹。与此同时，集团公司在重大项目管理中不断加强党的建设，成立了航母工程现场指挥部党委，促进和保证了首艘国产航母提前实现首航，各项试验圆满成功。

中船重工党组书记、董事长、重点工程总指挥胡问鸣

针对重点型号和型号预研任务，胡问鸣提出具体要求。

一、要增强担当意识。广大党员干部要牢记总书记嘱托，充分认识到肩负任务的重要性，“不忘初心，牢记使命”，继续发扬军工精神、航母精神、载人深潜精神，以“不达目的誓不罢休”的顽强作风、舍我其谁的勇气，锐意进取，发奋作为，在更高的起点上，高质量高标准推进重点项目建设。

二、要大胆创新，提高研制起点，实现跨越发展。要坚决贯彻习近平强军思想，加快海军武器装备提质上档，跨越发展。继续加大基础研究和前沿技术研发，深入推进重点科研项目实施，以关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新和巨大工程管理创新为突破口，在关键领域、卡脖子地方下大功夫，尽早取得突破。

三、要科学求真务实协作，扎实推进装备建设稳步向前。各单位要高度重视，加强组织领导，坚决贯彻“集中精力，周密组织，精心操作，精益求精”要求、狠抓落实，总体牵引、大力协同，坚持问题导向、筑牢质量底板，全力支撑和推动海军武器装备建设。

四、要全面加强党的领导，强化作风建设。要增强居安思危的忧患意识，进一步增强自我革新、敢于担当、主动作为的勇气和魄力。要抓住关键少数，强化作风建设，严格执行中央八项规定精神，坚持不懈反“四风”。要强化基层党建，确保各项党建工作任务落到实处，推动全面从严治党向纵深发展。

胡问鸣强调，推进海军武器装备建设，实现集团公司军工高质量发展，提高起点是基础，必须着力加强；大胆创新是关键，必须紧紧扭住；求真务实是保障，必须做深做细；加强党的领导是根本，必须牢牢坚持。要珍惜和抓住历史机遇，以只争朝夕的紧迫感、舍我其谁的责任心，为海军装备创新转型，勇担责任、争做贡献，努力为人民海军全面提高海上威慑和实战打赢能力，为建设世界一流海军研制可靠顶用装备，在海军装备研制中再立新功、再创辉煌！

集团公司军工总体部、动力机电部、电子信息部和武汉公司负责人等共同出席。

责任编辑：张义凌