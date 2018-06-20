航母工程总指挥：国产航母提前首航 各项试验成功

原标题：航母工程总指挥：国产航母提前实现首航，各项试验圆满成功

5月13日，我国第二艘航母从大连造船厂码头启航，赴相关海域执行海上试验任务，主要检测验证动力系统等设备的可靠性和稳定性。 新华社 图

中国船舶重工集团公司董事长、航母工程总指挥胡问鸣近日透露，提前一个月下水的我国首艘国产航母“提前实现首航，各项试验圆满成功”。

据中船重工官方微信公众号消息，6月19日，中船重工党组书记、董事长、重点工程总指挥胡问鸣到七〇一所现场办公，专门就水面舰船以及潜艇高质量发展等工作进行专题调研和检查。

上述消息提到，胡问鸣在专题听取水面舰船及潜艇高质量发展工作汇报后指出，“近期集团公司对重点项目进行了年度中期检查，从检查结果来看，中船重工在海军新型号研制，新装备建造，新技术应用等方面，不断取得新的进步，各重点项目质量稳定、进度受控，各项工作按计划有序推进，成绩有目共睹。与此同时，集团公司在重大项目管理中不断加强党的建设，成立了航母工程现场指挥部党委，促进和保证了首艘国产航母提前实现首航，各项试验圆满成功。”

这意味着，提前一个月下水的我国首艘国产航母也提前进入海试环节。作为一种大型的水面舰艇，航母的建造分为开工、下水、系泊试验和海上试验四个节点，最终交付部队。

我国首艘国产航母也是我国的第二艘航母，由我国自行研制，2013年11月开工，2015年3月开始坞内建造，2017年4月26日下水。胡问鸣下水当天的讲话中透露，“首艘国产航母建造速度快、质量好、经费省，提前一个月顺利下水。”

2017年11月8日，胡问鸣深入我国首艘国产航母工程现场指挥部党委做党的十九大精神宣讲报告。当天，央视新闻直播间的报道称，“胡问鸣介绍，目前国产航母正在进行系泊试验，各项试验进展顺利，进度略有提前。”

随后，今年5月13日，首艘国产航母离港海试，向成为一艘真正的作战舰艇迈出关键一步。

相比辽宁舰，首艘国产航母从设计到建造，全部由我国自主完成，并在辽宁舰使用的经验基础上进行了多项优化，性能将有全面提升。首艘国产航母的研制和建造，标志着我国已经掌握了建造中型航母，以及后续更大型航母的能力。

责任编辑：张义凌