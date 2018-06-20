原标题：重庆：12.6万人次享受健康扶贫优惠政策

新华社重庆6月20日电（记者李松）重庆市积极实施健康扶贫工程，破解因病致贫难题，已有12.6万人次享受健康扶贫相关优惠政策，全市因病致（返）贫家庭，比2014年减少七成多。

记者从重庆市卫计委获悉，目前重庆已形成以基本医保、大病保险为基础，医疗救助、扶贫济困基金、健康扶贫医疗基金、疾病应急救助为补充，商业补充保险为兜底的健康扶贫保障线，贫困人口住院报销比例达到85%。

同时，针对因病致贫深度贫困群体，重庆抓实“大病集中救治一批、慢病签约服务管理一批、重病兜底保障一批”政策，目前针对贫困人口食管癌、胃癌等9种大病，已救治1.81万人次，贫困人口慢病签约服务管理达8.8万人。

高质量实施健康扶贫工程，重点是要强化基层医疗服务能力建设，把患者留在基层，减轻看病负担。近3年来，重庆投入14亿多元支持贫困区县人民医院、中医院等建设项目47个，并更新了1900多个村卫生室基本设备。同时，推广农村适宜卫生技术115项。

责任编辑：张玉