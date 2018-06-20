外媒关注金正恩三个月内第三次访华 获很高礼遇

原标题：境外媒体关注金正恩三个月内第三次访华

参考消息网6月20日报道 境外媒体称，中国国家主席习近平19日高度称赞了到访的朝鲜最高领导人金正恩，盛赞金正恩与美国总统特朗普的历史性峰会取得了“积极”成果，并表示中朝友谊不会改变。

据路透社6月19日报道，习近平说，中方将一如既往发挥建设性作用，促进半岛和平进程。

中国国家电视台报道称，习近平对金正恩说，他很高兴地看到金正恩与特朗普的重要会晤，就实现半岛无核化、建立半岛持久和平机制达成原则共识，取得“积极”成果。

路透社称，尽管金正恩此访并不是国事访问，但中方给予了他很高礼遇，包括在人民大会堂前举行欢迎仪式，检阅仪仗队。

国家电视台的画面显示，习近平热情迎接金正恩，两位领导人的夫人在旁陪同。

习近平说，改革开放以来，中国人民立足国情、放眼世界，勇于自我革命、自我革新，探索出一条符合自身国情的发展道路。我们高兴地看到，朝鲜作出了将工作重心转向经济建设的重大决定，朝鲜社会主义事业发展进入新的历史阶段。我们支持朝鲜经济发展、民生改善，支持朝鲜走符合本国国情的发展道路。

另据韩联社6月19日报道，中国外交部发言人耿爽19日被问及对金正恩访华的期许和评价时公开证实了金正恩访华的消息。

报道称，耿爽当天在例行记者会上表示，6月19日至20日，朝鲜劳动党委员长、朝鲜民主主义人民共和国国务委员会委员长金正恩对中国进行访问。希望此访有助于进一步深化中朝关系，加强双方在重大问题上的战略沟通，促进地区和平与稳定。

此外据韩联社6月19日报道称，这是金正恩三个月来第三次访华。金正恩曾于3月底第一次访华，当时他乘坐专列来到北京后，同习近平首次举行会晤，并到访钓鱼台国宾馆、中关村等地。之后于5月7日至8日，金正恩访问大连并与习近平举行会晤。

又据香港《南华早报》网站6月19日报道，中国媒体19日报道称，在与美国总统特朗普举行里程碑式峰会的一周后，朝鲜领导人金正恩抵达北京。

华盛顿战略与国际问题研究中心朝鲜问题专家苏密·特里说，金正恩最近的外交接触意味着，经常访华以及与习近平会晤而不是打电话是有道理的。预计金正恩会向习近平介绍他与特朗普的会晤情况，并让中国更深入地参与他的外交活动。

报道称，美国国务卿蓬佩奥上周访华时表示，他与中国国务委员兼外交部长王毅会晤的一个目标是强调在特朗普与金正恩的峰会后，“中国作为下一步措施的建设性参与者的重要性”。

报道称，王毅在与蓬佩奥联合举行的记者会上说，中国认为这次会晤是一个重要和良好的开端，中方将继续在这一进程中发挥积极作用。

据美联社6月19日报道，朝鲜领导人金正恩于19日开始对北京进行为期两天的访问。

报道称，尽管金正恩此次访华是意料之中的，但这也是在美国迫使朝鲜放弃核计划的努力中，中国凸显其关键作用的一种方式。

华盛顿战略与国际问题研究中心亚洲问题高级顾问葛来仪称，中国“正从幕后发挥极大影响力”。

葛来仪说：“我预计他们会讨论未来的道路及应当优先考虑的方面是哪些。”

报道援引中国人民大学国际关系学院副教授成晓河的观点称，金正恩访华的频率是“前所未有的”。他指出，不同于之前的访问，中国在金正恩访华期间就宣布了他的访问。“这表明中国对朝关系正朝着更健康和更常态的方向迈进。”

另据韩联社6月19日报道，韩国19日表示，希望朝鲜领导人金正恩访华将有助于推动其无核化进程，并称首尔和北京有着共同的战略目标。

韩国外交部发言人鲁圭德在新闻发布会上说：“为了解决这一问题，我国政府希望中方发挥建设性作用。”

他还说，预计中方将通过金正恩访华为朝鲜无核化作出贡献。

报道称，中国一直表示希望朝鲜半岛和平地实现无核化，以维护地区稳定。

6月19日，中共中央总书记、国家主席习近平同当日抵京对中国进行访问的朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩举行会谈。这是会谈前，习近平总书记在北京人民大会堂北大厅为金正恩委员长举行欢迎仪式。 新华社记者 申宏 摄

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