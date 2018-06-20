原标题：台立法机构将三读军人年金改革 国民党占台抗议

中新网6月20日电 据台湾《联合报》报道，就军人年金改革法案，台当局立法机构临时会19日已完成无争议条文的二读程序，包括未来新制度施行后，“退辅会”分十年编列预算，每两年编列200亿元（新台币，下同），总额1000亿元挹注退抚基金。至于关键条文，起支俸率和遗属年金等，将在“院会”展开表决，最快今天完成三读。

立法机构负责人苏嘉全19日召开朝野协商，讨论“陆海空军军官士官服役条例”修正草案，由于国民党团不愿帮年改政策背书、拒签协商结论，因此“十五条争议条文”保留至今天表决。

民进党团书记长许智杰指出，目前争议聚焦在遗属年金请领资格，行政机构版明定配偶须满55岁、有10年婚姻关系，才可请领月退俸的1/2，与公职、教职人员年改规定一致；国民党团质疑，婚姻存续10年的门坎无理。

此外，今日“陆海空军军官士官服役条例”二三读，国民党“立委”上午7时后，聚集议场内，占领主席台。

据了解，国民党团对于保留的起支俸率、18%优存等15条争议条文仍有意见，国民党团主张现役55加2.5、退役60加2.5，18%优存则删除定期归零规定，优存利息调降后第一年本金归还。

许智杰说，民进党团认为没有退让的空间，表决势在必行。国民党“立委”私下表示，他知道民进党“能让的很少”，但还是希望能尽量谈，希望部分条文有转圜的余地。

责任编辑：张玉