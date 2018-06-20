原标题：华媒：南澳迎中国旅游团 为经济注入450万澳元

中新网6月20日电 澳洲网刊发文章称，南澳近日迎来了最大的中国旅游团。近750名团员在抵达阿德莱德后，将在南澳度过5天的美好时光，除了遇见当地人与考拉外，他们还将与南澳总督Hieu Van Le会面，还有购物。专家预计这一旅行团有望给经济注入约450万澳元的活水。

文章摘编如下：

据了解，团员们将参观克莱兰野生动物公园、Jacobs Creek葡萄酒园、汉道夫德国观光村（Hahndorf）、阿德莱德市政厅、南澳博物馆、州图书馆、艺术长廊、中心市场、Rundle购物中心以及阿德莱德圆形体育场（Adelaide Oval）的登顶参观活动。

对此，阿德莱德办公厅（Adelaide Convention Bureau）首席执行官基托（Damien Kitto）表示，正在积极争取来自亚洲的奖励旅游旅行团。相较休闲游客平均每日消费179澳元，奖励旅游游客每日的消费可达近1000澳元。

去年，中国知名演员黄晓明曾被任命为南澳旅游大使。去年12月，黄晓明“秘密”赴南澳拍摄了旅游宣传视频，并获得了数十亿次的观看，促使其中国“粉丝”赴南澳热门景点旅游，例如袋鼠岛（Kangaroo Island）、阿德莱德圆形体育场以及顶尖葡萄园等。

为了鼓励中国游客选择到南澳旅游，多达1.8万家中国旅行社使用了这段视频。

阿德莱德体育场总经理鲁滨逊（Laura Robinson）也曾表示，“在黄晓明的影响下，更多来自中国的旅行团向体育场提出了进一步的参观问询。”

责任编辑：张玉