青海今起连续9天全清洁能源供电将再创世界纪录

原标题：青海今起连续9天全清洁能源供电再创世界纪录

新华社西宁6月20日电（记者骆晓飞、邓万里）6月20日零时至28日24时，青海将连续9天216小时全部使用清洁能源供电，所有用电均来自水、太阳能以及风力发电产生的清洁能源，此举将继去年的“绿电7日”之后再创世界纪录。

2017年6月17日零时至24日零时，青海省实现连续7天168小时全部使用清洁能源供电，打破葡萄牙电网在2016年创下的107小时全清洁能源供电纪录。

国家电网青海省电力公司总经理、党委副书记祁太元介绍，与去年相比，今年电网规模进一步扩大，全省电源装机达到2640万千瓦、负荷达到850万千瓦、日均电量1.89亿千瓦时，分别增长13%、17%和8%。其中新能源装机达1070万千瓦，增长42%，占比达到40.6%。

祁太元说，今年将最大程度促进新能源消纳，预计新能源日均发电量5300万千瓦时，较“绿电7日”增加40%。同时优化火电开机方式，进一步减少对火电依赖，仅保留确保北部电网电压支撑的火电最小出力，较“绿电7日”降低61%，电量全部通过市场交易方式送往外省。

位于青藏高原东北部的青海省，是长江、黄河和澜沧江的发源地，水电资源丰富且太阳能资源得天独厚，是国家重要的区域能源接续基地。青海省已出台一系列新能源产业规划以及相关扶持政策，推动新能源产业迅速崛起，目前新能源装机已接近水电规模，成为第二大电源。

青海省能源局有关负责人表示，根据规划，预计到2020年，青海新能源装机总规模将突破2000万千瓦，占全省电源总装机容量的50%以上。

责任编辑：张玉