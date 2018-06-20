原标题：台湾南部观光推“住一晚送一晚” 放宽适用范围

中新网6月20日电 据台湾《联合报》报道，台湾南部旅游业者批台当局补助方案没有效果，“观光局”20日宣布，即日起台湾南部4县市的“住一晚送一晚”优惠，放宽2人以上同行、且周日至周五期间连续2晚住同一间旅店，就享有第2晚免费。

资料图：台湾高雄六合夜市人潮涌动。中新社发 王东明 摄

台湾“观光局”表示，活动原本规定民众需3人以上同行，于平日（周一至周四）至少连续住宿两夜才享有优惠，不过为了鼓励民众出游，宣布自即日起民众只要2人以上同行且假日即可适用住宿优惠。

“观光局”提醒，台南、高雄、屏东、台东等4县市住宿优惠期间仅至6月底截止，请民众把握出游时间。另外，澎湖县将于9月1日至10月15日期间实施住宿优惠活动。

“观光局”表示，为鼓励民众赴台湾南部地区旅游，5月18日起推出台南、高雄、屏东及台东等县市“住一晚送一晚”住宿优惠活动，约有400间旅宿业者配合提供优惠。

“观光局”也欢迎民众参加“2018宝岛仲夏节Formosa Summer Festival”系列活动，结合住宿优惠规划深度旅游行程，邀请民众一起感受盛夏魅力。

责任编辑：张玉