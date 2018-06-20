原标题：港大新校长将到任：美籍学者，倡导加强与內地合作

港大候任校长张翔（图：星岛日报）

海外网6月20日电 香港大学前校长马斐森于今年初卸任，港大19日晚上发表新闻稿，证实候任校长张翔将于下月17日履新，任期5年。署理校长谭广亨表示，欢迎张翔出任港大校长，并期望港大成员支持他领导大学迎接种种的机遇及挑战。

据了解，现年54岁的张翔是美国著名材料科学家，生于中国江苏省南京市。他于1985年南京大学物理系学士毕业，其后获南京大学硕士学位。1989年张翔赴美国加州大学柏克莱分校读博士，1996年取得博士学位，1996年至1999年任宾夕法尼大学助理教授，1999年至2004年在加州大学洛杉矶分校先后任副教授及教授，2004年起张翔出任加州大学柏克莱分校教授。他在2010年获选为美国国家工程院院士，2015年年获选为中国科学院院士。

2017年12月15日，香港大学校务委员会通过决议，任命张翔为港大第十六任校长，任期五年，以接替于2018年1月离任的前校长马斐森。据悉，张翔在交予港大遴选委员会的计划书中表示，港大应加强与内地政府及内地大学合作。

对于获任命为港大新任校长，张翔感到欣喜。他在任命会上表示，香港大学是一所具领导地位的优秀学府，能够成为港大校长，是他的荣誉。在环太平洋区蓬勃发展之际，张翔表示，香港大学将会有更加卓越的发展，成为世界级的领导学府，培育下一代的领袖人才，为亚洲以至全球，在智慧、社会和经济等多个层面，带来蜕变。张翔承诺与港大广泛持份者，包括港大成员、政府和社群，建立长远而紧密的合作关系。（海外网 侯兴川）

责任编辑：张玉