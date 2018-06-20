英媒称中国个税改革获实质进展:向更现代化迈进

原标题：英媒称中国个税改革获实质进展：向更现代化方向迈进

参考消息网6月20日报道 英媒称，备受关注的中国个人所得税改革获实质进展，个人所得税法修正案草案19日已提交中国全国人大审议，相较于前几次修法仅提高起征点，此次改革力度更进一步，不仅提高了起征点，还对部分劳动性所得首次实行综合征税，并首次增加教育、医疗等专项附加扣除，同时优化调整税率结构，扩大较低档税率级距。

据路透社6月19日报道，专家指出，此次个人所得税法修正，预计总体减税幅度应该不大，但从结构上看，中低收入群体税负降低较为明显，对消费有一定提振作用；更重要的意义在于通过将分类征税调整为分类和综合征收结合，个税制度向更科学合理更现代化的方向迈进。

中国政法大学财税法研究中心主任施正文表示，对税率、费用扣除等进行优化调整，基础框架的转型，加上具体制度的建构调整，是此次修正案的亮点。

报道称，个税法修正案草案将个税起征点/免征额从3500元/月提高至5000元/月（6万元/年），并增加规定子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等与人民群众生活密切相关的专项附加扣除。

此次个税法修正是中国个税法自1980年出台以来第7次大修。

报道称，本次税改普通民众最关心的莫过于起征点的提高。按照现行个人所得税法，工资、薪金所得的基本减除费用标准为3500元/月，劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得，每次收入不超过4000元的，减除费用800元；4000元以上的，减除20%的费用；草案将上述综合所得的基本减除费用标准提高到5000元/月（6万元/年）。

报道称，而优化调整税率结构也在一定程度上减轻了中低收入群体的税负。草案扩大了3%、10%、20%三档低税率的级距，3%税率的级距扩大一倍，现行税率为10%的部分所得的税率降为3%；大幅扩大10%税率的级距，现行税率为20%的所得，以及现行税率为25%的部分所得的税率降为10%；现行税率为25%的部分所得的税率降为20%；相应缩小25%税率的级距，30%、35%、45%这三档较高税率的级距保持不变。

施正文称：“总体减税应当不大，结构上看，税率级距的调整，体现了降低中低收入群体税收。”最高的三档级距没变，同时费用扣除又开始综合计税，对某些高收入群体，税负会适当加重，有利于调节收入差距。

责任编辑：张玉