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中国佛教咨议委员会副主席无相法师圆寂 享年92岁

中国佛教咨议委员会副主席无相法师圆寂 享年92岁
2018年06月20日 12:13 澎湃新闻
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　　原标题：中国佛教咨议委员会副主席无相法师圆寂，享年92岁

　　澎湃新闻记者从江苏省佛教协会方面获悉，中国佛教咨议委员会副主席、江苏省佛教协会名誉会长无相法师2018年6月19日0时35分于无锡祥符禅寺圆寂，享年92岁。

　　江苏省佛教协会方面表示，关于无相法师后事安排会通过当地宗教部门发布进一步信息，目前已收到国内宗教界众多唁电。

　　公开资料显示，无相法师本名陈文银，1927年出生于江苏省东台县，幼年家境贫寒，年仅12岁的时候，即投身佛门，在当地安丰镇的一个小庙出家。

　　1946年，无相法师进入上海佛学院读书，师从福善、演培等诸多名师，从而奠定了他奉行一生的人间佛教的思想基础。

　　新中国成立后，无相法师先后在无锡荡口西方寺、锡山龙光寺任住持，1956年成为中国佛学院首届学生，潜修五年，专攻佛教唯识学。1976年，无相法师成为无锡市佛教协会负责人，参与广福寺、开原寺重建恢复工作。

　　1994年开始，在无锡灵山祥符禅寺修复过程中，无相法师继续担当重任多方奔走。祥符禅寺建成后，无相法师担任监院，2001年升座方丈，直到2016年普俊法师接任方丈为止。

责任编辑：张申

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