安徽芜湖拟将两区合并两县改区 下一步无为设市

原标题：芜湖拟大规模调整区划：两区合并两县改区，下一步无为设市

澎湃新闻记者 程真

区划调整7年后，经济总量仅次于省城合肥的安徽第二经济大市芜湖，正在实质性推动新一轮、大规模区划调整。

近日，一份题为《安徽省人民政府关于补充芜湖市部分行政区划调整有关情况的报告》（皖政[2018]45号）的文件在网络上流传。文件披露了芜湖市最新一轮行政区划拟调整方案：三山区与弋江区合并，设立新的弋江区；撤销芜湖县，设立芜湖市湾沚区；撤销繁昌县，设立芜湖市繁昌区。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）从芜湖市有关部门了解到，上述文件中有关芜湖市行政区划调整方案的内容属实。安徽省已将该调整方案上报，最终结果尚需等待国务院批复。

值得关注的是，在这份芜湖市区划调整方案中，启动已4年多的无为县撤县设市方案并不在其中。无为要实现撤县设市的目标，最快也需等到芜湖市完成此轮区划调整以后。

13年来两次调整

作为安徽第二经济重镇，近些年来，芜湖市行政区划调整颇为频繁。

芜湖市政府官网显示，该市现辖无为、芜湖、繁昌、南陵4县和镜湖、弋江、鸠江、三山4区。市域面积6026平方公里，人口385万，其中市区面积1491平方公里。

芜湖市政区图。

芜湖有文字记载的历史2500多年。公元前109年置县，始称“芜湖”。古代芜湖得两江交汇、舟楫之利，农业、手工业、商业比较发达。近代芜湖是长江中下游地区工商业的发祥地和全国四大米市之一，素有“长江巨埠、皖之中坚”的美誉。

13年来的两次区划调整，奠定了芜湖目前的行政区划格局。

2005年9月，安徽省《关于芜湖市市辖区行政区划调整的请示》（皖政[2005]71号）获得国务院批复。国务院同意撤销芜湖市新芜区、镜湖区，设立新的芜湖市镜湖区。将原新芜区、镜湖区的行政区域和鸠江区的荆山街道以及湾里镇的广福、莲塘2个居委会划归镜湖区管辖。设立芜湖市三山区，将马塘区的三山、保定2个街道和繁昌县的峨桥镇划归三山区管辖。马塘区更名为弋江区。将芜湖县火龙岗镇划归弋江区管辖。

2006年2月，芜湖市市辖区正式落实皖政[2005]71号区划调整方案。

2011年8月，合肥、芜湖、马鞍山“三分巢湖”，原地级巢湖市所辖一区四县，分别被划归合肥、芜湖和马鞍山三市管辖。就芜湖而言是，无为县划归芜湖市管辖，和县沈巷镇划归芜湖市鸠江区管辖。

根据芜湖市现所辖各县区政府官网，三山区位于芜湖市中部，面积319.8平方公里，常住人口14.7万。三山区是芜湖市辖人口最少、面积较大的区。弋江区位于芜湖市中心区域，面积178平方公里，常住人口33万。

芜湖县西北紧邻芜湖市区，属于典型的市县同名，面积670平方公里，人口35万。繁昌县地处芜湖市西南部，面积590平方公里，人口28万。无为县位于长江江北，与鸠江区隔江相望，面积2022平方公里，人口121.4万。

在皖政[2005]71号区划调整方案中被撤销的新芜区成立于1952年，原为芜湖市中心城区。新芜区东接镜湖区，西濒长江，南与原马塘区隔青弋江相望，北与芜湖长江大桥经济开发区毗邻，区域面积16.7平方公里。

除原新芜区外，芜湖市境内以“新芜”命名的还有安徽新芜高新技术产业开发区（同时也称安徽新芜经济开发区，以下简称“新芜开发区”）。

新芜开发区原名芜湖机械工业开发区，位于芜湖市南郊、芜湖县县城湾沚镇东侧，建成面积20平方公里。新芜开发区2001年经芜湖市政府批准设立，2006年3月批准为省级开发区。

无为设市不在此轮

虽然上一轮区划调整过去尚不足7年，但芜湖人对新一轮区划调整的讨论却早已开始。这种讨论，在芜湖官方和民间皆有。

2014年2月，也就是无为县从原地级巢湖市划归芜湖市还不到三年，芜湖市就正式启动了无为县撤县设市（县级市）工作。

2014年2月27日，芜湖市政府办公室下发《2014年度市政府重点工作任务分解表》，明确提出启动无为撤县设市工作。具体措施包括：与安徽省民政厅建立联系机制，掌握撤县设市政策及标准，成立无为撤县设市工作前期筹备工作小组；调研梳理无为县申报设市的各项指标，指导、帮助无为县形成和完善撤县设市报批材料，做好向民政部、安徽省民政厅的汇报衔接工作。

分解表同时提出，加快芜湖县、繁昌县融入市区，繁昌县按照近期“生态卫星城”、远期“区”的功能定位编制县城总体规划。

撤县设市工作启动以来，芜湖市和无为县官方多次通过各种渠道向外界通报工作进展。

比如，2015年9月16日，芜湖市民政局时任局长张敏在通过芜湖新闻网回答网友提问时就表示，无为县人口和经济社会发展的主要指标已达到国家规定的县级市设置标准。芜湖市委、市政府对无为撤县设市工作十分重视，积极开展撤县设市申报工作。芜湖市民政局将根据国家政策动态，加强申报工作的跟踪对接，积极推进，争取尽早完成申报工作。

再如，在芜湖市2016年政府工作报告中，时任市长潘朝晖提出，争取无为、南陵撤县设市，芜湖县、繁昌撤县设区。2018年的芜湖市政府工作报告，更是直接指出“无为撤县设市方案已报国务院”。

据无为县县长袁发林2018年5月24日在接受芜湖新闻网访谈时透露，无为撤县设市申报材料已于2017年5月由安徽省政府上报至国务院，并批转至民政部，目前仍处于审核阶段。

无为县政府官网介绍，该县现辖20个镇、2个省级经济开发区。全县总面积2022平方公里，总人口121.4万，面积和人口均占芜湖市1/3强。县域经济综合实力多年进入全省10强、中部100强。2017年，全县实现地区生产总值417.9亿元，同比增长8.5%；财政收入35.85亿元，增长10%。

值得关注的是，涉及三山、弋山、繁昌和芜湖县4个区县区划调整的皖政[2018]45号文件，并没有将无为撤县设市方案纳入其中。此外，按照该文件“行政区划调整后，芜湖市辖5个区（镜湖区、弋江区、鸠江区、湾沚区、繁昌区）和2个县（无为县、南陵县）”的表述，无为要实现撤县设市的目标，最快也需等到芜湖市完成此轮区划调整之后。

“新芜区”名未获核准

和无为撤县设市不同，芜湖市辖的繁昌、芜湖两县，其区划调整方案是撤县设区。

据繁昌县政府官网消息，2014年3月18日，繁昌县第十六届人大常委会举行第二十一次会议。会议赞成繁昌县委、县政府提出的撤县改区方案，同意设立繁昌区，行政区域、隶属关系和政府驻地不变，其它相关事宜按法律规定办理。会议建议，繁昌县政府及相关部门要切实加强组织协调，尽快启动报批程序，完善相关手续，全力做好各项配套工作。

繁昌县人大的建议的很快得到落实。2014年11月7日，繁昌县时任县长胡金贵在接受芜湖新闻网访谈时表示，根据芜湖市发展需要和繁昌县向北发展态势，繁昌县融入芜湖市区的条件日益成熟。目前市县两级对繁昌县县改区工作十分重视，正在积极申报繁昌县县改区。

和繁昌一样，芜湖县和三山区政府主要负责人，也曾先后通过芜湖新闻网，向社会通报两县区区划调整的方向和最新进展。

2018年5月22日，芜湖县县长韦秀芳接受芜湖新闻网访谈。她表示，按照民政部《关于城市型政区设置标准》，芜湖县已具备撤县建区的条件。目前，芜湖县正积极推进撤县建区工作。

2018年5月28日，三山区区长向继辉接受芜湖新闻网访谈。他透露，三山区区划调整有关申报材料已上报，目前正处于审核阶段。三山区将密切关注区划调整进展，及时发布有关信息。

澎湃新闻从芜湖市有关部门了解到，目前该市区划调整的最新进展，就是安徽省政府通过皖政[2018]45号文件向国务院上报的补充报告。

这份补充报告的其中两项内容，一是重新拟定芜湖县改区后新的政区名称，二是汇报芜湖市此轮区划调整的风险评估情况。

澎湃新闻通过有关渠道了解到，对于芜湖县改区后新的政区名称，芜湖市政府原先拟定的是“新芜区”。因芜湖市历史上曾设立过“新芜区”，且目前市内还设有“新芜开发区”，“新芜区”的名称容易混淆、引发误解，因而没有获得国家有关部门的核准。

此次补充报告，芜湖市政府重新研究拟定了芜湖县改区后的名称为“湾沚区”。芜湖县政府现驻地为湾沚镇。这种以政府驻地命名政区名称的方式，是政区命名的惯例之一。

根据上述补充报告，以及澎湃新闻从芜湖市有关部门获得的印证，该市此轮区划调整的方案是：三山区与弋江区合并，设立新的弋江区；撤销芜湖县，设立芜湖市湾沚区；撤销繁昌县，设立芜湖市繁昌区。

此轮区划调整如若获准，芜湖市将由4区4县演变为5区（镜湖、弋江、鸠江、湾沚、繁昌）2县（无为、南陵）。市辖区总面积2725平方公里、常住人口222.2万人。其中：镜湖区面积115平方公里、常住人口55.7万人；弋江区面积505平方公里、常住人口48.1万人；鸠江区面积871平方公里、常住人口61.4万人；湾沚区面积650平方公里、常住人口30.1万人；繁昌区面积584平方公里、常住人口26.9万人。

根据行政区划调整的程序和审核权限，芜湖市此轮区划调整能否按照上述方案实现，还需等待国务院的最终批复。

责任编辑：张义凌