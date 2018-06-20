他用37年从工人走到国企老总 落马通报有特别之处

原标题：用37年从毛纺厂工人成长起来的国企老总落马通报有何特别？

54岁的黑龙江肇东人霍利用了37年时间从一名毛纺厂工人走到国企老总的位置，而2018年6月20日来自中央纪委国家监委网站援引黑龙江省纪委监委的一则消息正式宣告他仕途折戟，接受监察调查。

根据中央纪委国家监委网站公布的简历显示，出生于1964年5月的霍利1981年7月参加工作，1995年6月加入中国共产党，东北电力学院建工系电厂建筑结构工程专业和哈尔滨工业大学动力工程专业毕业，正高级工程师。

如今拥有工程硕士学位的霍利1981年的时候还只是一名家乡肇东毛纺织总厂工人，随后他进入东北电力学院建工系电厂建筑结构工程专业学习，毕业后进入东北电力学院建工系电厂建筑结构工程专业学习任职，开启了自己在电力国企系统的三十多年仕途生涯。

从1989年入职时的一名计划员，到2001年离任时的第一副厂长，霍利在哈尔滨第三发电厂工作的十多年间，几乎每两年就有一次职位的提升。在担任该长副总工程师和副厂长期间，他先后主持、主管了基建工作。

离开哈尔滨之后，霍利曾短暂担任了国家电力公司物资局（中国水利电力物资有限公司）工程项目处（部）处长（经理）兼重庆藤子沟水电站筹建处主任，两年后又赴中国华电集团工程建设部工作。

在中国华电集团公司及华电能源股份有限公司履职期间，霍利同样职位提升迅速，并长期在工程建设部门担纲要职。

2011年4月，霍利迎来仕途大进步，从中国华电集团公司工程管理部副主任调任华电能源股份有限公司（中国华电集团公司黑龙江分公司）总经理、党组副书记，成为独当一面的国企老总，并一度兼任华电能源工程有限公司总经理。

2016年，霍利转任中国华电科工集团有限公司总经理、党委委员，并在几个月之后兼任了中国华电集团科学技术研究总院院长。

分析霍利的成长轨迹，从一名毛纺厂工人到国企老总，除了在高校读书的时间之外，都长期深耕于电力系统，并在负责基建、工程建设等“肥缺”上任职多年。

而中央纪委国家监委网站在公布霍利落马消息的时候也提到他“涉嫌严重职务违法……正接受监察调查”，这一点与大多数落马国企老总通报中“涉嫌严重违纪违法”的表述有所不同。

“接受监察调查”一词是在国家监察体制改革后出现的词汇。霍利的落马通报正是监察体制改革后监委打击公职人员违法能力提升的典型例子。

责任编辑：张义凌