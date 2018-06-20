北方开启“炙烤模式”最高38℃ 南方10省份迎暴雨

原标题：最高38℃！北方开启“炙烤模式” 南方10省份暴雨来袭！

从今天起，华北黄淮多地将出现持续多日的高温天气，最高温度可达35~38℃。在南方，降雨成为天气主题词，受暴雨影响的地区涉及10个省份。

连日来，北方多地再度迎来“晴晒模式”，随着高温天气势力范围的扩大，从今天（20日）开始，华北黄淮多地将出现持续多日的高温天气，最高温度可达35〜38℃。在南方，降雨成为天气主题词，受暴雨影响的地区涉及10个省份。

北方多地进入“晴晒模式” 最高38℃

端午假期后，高温再度造访北方多地，华北黄淮地区的高温势力范围不断扩大，中央气象台预计，20日后，华北东部、黄淮等地的部分地区将出现4〜6天的高温天气，最高温度可达35〜38℃。

△19日，北京开启“晴热曝晒”模式，游客防晒防暑各有妙招/视觉中国

北京市气象台19日发布高温蓝色预警，预计20日至21日，北京市大部分地区日最高气温将达35℃以上。

不仅北京，高温将在华北南部以及黄淮中西部不断蔓延，天津、石家庄、郑州都将有高温出现，从21日开始，济南将连续5天出现高温。

臭氧污染气象条件等级最高达5级

由于“晴晒模式”开启，20日起，华北中南部，黄淮等地臭氧污染气象条件等级较高，臭氧污染气象条件为3至4级，华北中南部局地可达5级。

以京津冀及周边区域为例，20至25日，该区域中南部太阳辐射较强，温度较高，有利于臭氧生成，臭氧污染气象条件维持在3至4级，局地可达5级。

△河北多地出现高温天气/视觉中国

据介绍，由于臭氧的存在需要高温和紫外线的照射，因此在室内臭氧污染将快速分解。专家提醒，对于以臭氧为主的光化学污染，民众戴口罩的防范方式用处不大，防御光化学污染最主要的方式还是尽量避免外出，同时关紧门窗。

南方10省份有暴雨 局地大暴雨

而在南方，从端午假期开始，长江中下游的强降雨天气就持续引发关注。

中央气象台预计：19日20时至20日20时，江苏、安徽南部，上海，浙江，江西中部和东北部，湖南中部，贵州中部等地有大到暴雨。其中，浙江西部，江西东北部，湖南中部等地局地有大暴雨（100〜150毫米），局地有雷暴大风。

福建西北部和东部沿海，广东东南部沿海，台湾岛等地有大到暴雨，局地大暴雨。

20-22日，南方强降雨的主雨带将位于江南地区，随后又将北抬至长江中下游一带，长江中下游一带将由此进入降雨集中期。

中央气象台提醒，江淮江南等地强降雨过程，需要关注局地强降雨可能造成的城市内涝、滑坡等灾害，以及雷暴大风等强对流天气的不利影响。

责任编辑：张玉