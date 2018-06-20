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日本鹿儿岛县樱岛火山发生爆发性喷发 中使馆提醒

日本鹿儿岛县樱岛火山发生爆发性喷发 中使馆提醒
2018年06月20日 14:28 中国新闻网
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　　原标题：日本鹿儿岛县樱岛火山发生爆发性喷发 中使馆提醒

　　中新网6月20日电 据中国驻日本福冈总领馆网站消息，当地时间6月16日上午，日本九州地区鹿儿岛县内的樱岛火山发生爆发性喷发，浓烟升腾至山口上空4700米的高空并伴随火山碎屑流。日本气象厅继续将该地区的火山喷发预警级维持在3级（禁止登山）。

图片来源：中国驻日本福冈总领馆网站。图片来源：中国驻日本福冈总领馆网站。

　　中国驻福冈总领馆提醒在鹿儿岛县中国公民，遵守当地有关部门发布的相关规定，提高自我保护意识，跟踪安全形势，加强安全防范。如遇紧急情况，请及时报警并与中国驻福冈总领馆联系寻求协助。

　　日本紧急求助电话：118（海上事故、海难）、119（消防、急救）、110（警察）

　　外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话（24小时）：+86-10-12308或+86-10-59913991

　　驻福冈总领馆领事保护与协助电话：+81-92-753-6483

责任编辑：张玉

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