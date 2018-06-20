首届尼泊尔媒体涉藏培训班在华开班

原标题：首届尼泊尔媒体涉藏培训班在蓉开班

中新社成都6月20日电 （王鹏 张可乐）首届尼泊尔媒体涉藏培训班20日在成都开班，13家尼泊尔媒体的15名记者将在四川接受培训授课并前往藏区参访。

此次培训班由中国外交部涉外安全事务司、中国驻尼泊尔大使馆、四川省人民政府外事侨务办公室、四川省人民政府新闻办公室主办。

未来两周时间，尼泊尔媒体记者将亲身体验四川省在创新发展、民生改善、文化保护、宗教信仰自由、旅游开发等领域的建设发展情况，并同中国媒体记者进行交流。

中国外交部涉外安全事务司参赞马晓明表示，希望培训班能够帮助更多的尼泊尔人更加全面地认识中国，客观了解中国藏区真实情况，加深对中国政府涉藏政策的理解，为促进中尼友好做出贡献。

尼泊尔媒体团团长桑布胡·卡特尔说，近年来，尼泊尔积极参与“一带一路”倡议，逐渐深入的交流合作促进了双方的彼此了解。“我非常希望能够更多地了解中国，更多地了解四川省。”

数据显示，2017年，四川与尼泊尔货物进出口总额为1085万美元。截至2017年底，尼泊尔在川设立外商投资企业5家；四川企业备案在尼泊尔投资设立企业9家，备案投资金额8406万美元。

四川省人民政府外事侨务办公室副主任沈超表示，希望尼泊尔媒体记者通过此次培训班加深对四川省的认识，共同努力加强政府间交往和友城建设，加强两地经贸交流合作，加强川尼人文交流及旅游合作。

当日，四川省扶贫移民局、旅游发展委员会等部门相关负责人向尼泊尔媒体记者介绍了近年来四川省的精准扶贫工作及旅游发展情况，双方就此进行了交流。（完）

责任编辑：余鹏飞