北京市发改委:首都“大七环”本月底具备通车条件

原标题：首都“大七环”月底具备通车条件
记者从北京市发改委获悉，首都环线高速公路（俗称“大七环”）通州—大兴段工程目前已进入收尾阶段，实现全线闭合，6月30日具备通车条件。
首都环线高速公路全长940公里，其中通州至大兴段工程为38公里，起点为北京市大兴区采育镇韩营村南侧市界，与河北省廊坊市段规划线位相接，终点为北京市通州区西集镇赵庄村北侧市界，与河北省香河县段规划线位相接。设计速度为每小时120公里，双向6车道，路基宽度34.5米。
首都环线高速公路有限公司副总经理荆艳会表示，首都环线高速公路就是大家理解上的“大七环”概念，但并非真正名称。那么通州至大兴段通车之后， 主要是疏解北京六环过境车辆压力，尤其是从东北部往南去的过境货运车辆。 此外，对于也会提升北京地区尤其是东北部地区的空气质量。
首都地区环线高速公路建成后将承德、兴隆、三河、香河、廊坊、固安、涿州、涿鹿、张家口、崇礼、沽源、丰宁等城市一一串联起来。北京市发改委相关负责人表示，该项目将在京津冀多个重要城市间形成快速连接通道，与多条高速公路放射线形成网络，带动京津冀地区协同发展。当前涉及北京市的国家高速铁路全部开工，新机场航站楼实现封顶封围，国家高速公路网7条首都放射线北京段全部建成。
通州至大兴段工程目前已进入收尾阶段，6月30日具备通车条件。（央视记者 张伟泽）
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