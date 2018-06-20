中国是否愿意向朝方提供经济援助？外交部回应

原标题：外交部：望朝鲜半岛问题各方继续相向而行

在今天（20日）的外交部例行记者会上，有记者围绕中方在朝鲜半岛问题上发挥的作用进行提问。发言人耿爽表示，一段时间以来，在有关各方的共同努力之下，半岛问题重新回到对话协商解决的正确轨道，半岛形势朝着和平稳定的方向发展。中方希望朝美双方能够落实好新加坡首脑会晤的成果，有关各方形成合力，共同推进半岛的和平进程。与此同时，中方一直主张在实现半岛无核化的同时，要重视并解决朝鲜方面的合理安全关切。当前半岛局势出现了缓和的积极势头，中方希望有关各方能够抓住这个契机，继续相向而行。在解决朝方合理安全关切、建立半岛和平机制方面采取积极的举措。中方愿意继续在此方面发挥积极和建设性的作用。

至于有记者问及中方是否愿意向朝方提供经济援助，耿爽表示，中方始终严格、认真执行联合国安理会通过的各项涉朝决议，履行应尽的国际义务。与此同时，作为友好的邻国，中方在不违反国际义务的前提下，也与朝方保持着正常的交往与合作。（央视记者 赵晶）

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