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生态环境部:未来三天华北局地或出现臭氧重度污染

生态环境部:未来三天华北局地或出现臭氧重度污染
2018年06月20日 16:45 中国新闻网
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　　原标题：生态环境部：未来三天华北局地或出现臭氧重度污染

　　中新网6月20日电 据生态环境部官方微博消息，未来三天（6月21-23日），全国大部空气质量优良，局地轻度污染，华北中南部以轻至中度污染物为主，个别城市可能出现臭氧重度污染。

责任编辑：余鹏飞

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