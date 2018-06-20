审计署：一些地方扶贫弄虚作假 去年处分231人

原标题：审计署：一些地方扶贫存在弄虚作假等现象，去年处分231人

审计署审计长胡泽君 资料图

6月20日，在十三届全国人大常委会第三次会议上，审计署审计长胡泽君在作关于2017年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告时指出，一些地方扶贫工作还存在形式主义、弄虚作假等现象，已追回或盘活资金6 。64亿元，处理处分231人。

关于扶贫政策落实和资金管理审计情况，胡泽君说，组织重点审计了 21个省的312个国定贫困县 （含114个深度贫困县），抽查2500 多个乡镇、8000多个行政村，走访2.9万多户家庭，涉及资金1500多亿元。总的看，各地区各部门积极贯彻落实党中央、国务院决策部署，脱贫攻坚取得重大进展，贫困地区生产生活条件显著改善。

胡泽君指出了审计发现的主要问题：第一，一些地方扶贫工作还不够扎实。主要表现为形式主义、弄虚作假及违反中央八项规定精神。其中：37个县把10.92亿元投向企业、合作社和大户，但未与贫困户建立利益联结；13个县将3.21亿元产业扶贫等“造血”资金直接发放给贫困户；5个县将540多万元用于景观修建、外墙粉饰等；4个县在易地扶贫搬迁范围、建设标准等环节层层加码，形成资金缺口2.97亿元，原定任务也未完成；12个市县存在虚报脱贫数据等问题；12个市县扶贫工作中存在超标准接待问题，涉及1700多万元。

第二，有的扶贫政策落实不够精准。96个地区建档立卡数据不够完整、准确，50多万贫困户（人）未按规定享受助学金、危房改造等补贴2.86亿元；23个地区易地扶贫搬迁规划不合理、 配套不齐全等，影响2万多贫困户（人）安置；30个地区脱贫标准把握不准或未按规范验收，将“两不愁、三保障”未落实的 8万多贫困人口认定为脱贫。“三区”教师扶贫专项计划落实不到位，2017年有160多个贫困县未获安排支教教师，3万多名支教教师中有71%是从贫困县选派到贫困县。

第三，一些地方涉农资金统筹整合试点推进不畅。25个县的19亿多元未按规定纳入统筹整合范围；23个县纳入统筹整合的70多亿元实际仍专款专用；4个县将已挪作他用的1.8亿元纳入统筹整合范围，影响数据真实性。此外，部分扶贫资金和项目监管仍较粗放，有28 。11亿元被骗取套取或挪用，举借的11.75亿元闲置，还有261个项目 （投资2.88亿元）长期闲置或未达目标。

胡泽君表示，审计指出问题后，有关部门和地方已追回或盘活6 。64亿元，完善规章制度74项，处理处分231人。

责任编辑：余鹏飞