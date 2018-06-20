科技部办公厅副主任赵红光挂职江西吉安市委常委

原标题：科技部办公厅副主任赵红光挂职担任江西吉安市委常委

近期，江西省吉安市新增了两名市委常委。

据中国吉安网-井冈山报消息，5月23日至25日，吉安市组织对口支援苏区振兴的第三批挂职干部先后到万安县、遂川县、井冈山市、永新县和安福县开展专题调研。市委常委赵红光、范圣权参加调研。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从多个渠道获悉，已任吉安市委常委的赵红光、范圣权均是中央赴赣挂职干部，赵红光系科技部办公厅副主任，范圣权系中国建筑科学研究院有限公司副总经理。

事实上，4月底上述两名中央赴赣干部就已到吉安挂职锻炼。

据吉安市发改委官网消息称，2018年4月28日，吉安市召开生态文明建设领导小组会议，市委书记胡世忠主持并讲话，市长王少玄讲话，市领导杨丹、赵红光、范圣权、李伟平，徐明、王大胜、罗燕萍，井冈山经开区党工委书记彭学凯，井冈山管理局党工委副书记、井冈山市市长焦学军出席会议。

赵红光

澎湃新闻记者注意到，科技部官网近期的报道也提到赵红光到吉安挂职的消息。

据科技部官网报道称，5月7日，江西省科技厅副厅长赵金城到井冈山国家农业科技园调研，协调推进江西省创建井冈山国家农高区工作。吉安市政府副市长王大胜、科技部挂职领导赵红光和市农业局、科技局等负责人陪同。

2017年10月26日，科技部发布的工作人员任免显示，赵红光为办公厅副主任，免去其中国农村技术开发中心副主任职务。

2016年4月11日，国务院国资委官网发布的企业领导任免显示，经研究，任命范圣权、李军为中国建筑科学研究院（后改企转制更名为中国建筑科学研究院有限公司）副院长；免去黄强的中国建筑科学研究院副院长职务，退休。

6月20日，澎湃新闻致电中国建筑科学研究院有限公司，该公司的一位工作人员也向记者证实了范圣权到江西挂职的消息。

责任编辑：余鹏飞